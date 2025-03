Equatorial Pará lança a “Conta Cidadã”: nova conta de luz que conecta pessoas a causas sociais

Foto: Reprodução | Faturas passam a contar com informações de temas como combate à violência contra a mulher, trabalho infantil, segurança alimentar, saúde mental e sustentabilidade. Um assunto será trabalhado por mês alinhado ao calendário social e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

A Equatorial Pará dá um passo além na sua jornada de transformação social ao lançar a Conta Cidadã, uma iniciativa inovadora que transformou as contas de luz em um canal direto de informação, conscientização e impacto social. O projeto já começou a ser implementado em todas as distribuidoras do Grupo Equatorial, alcançando milhões de lares em sete estados do Brasil.

Mais do que uma fatura para pagamento, a Conta Cidadã veio resinificar o papel da fatura de energia, tornando-a um veículo para temas essenciais à sociedade — como combate à violência contra a mulher, trabalho infantil, segurança alimentar, saúde mental e sustentabilidade. A cada mês, um novo tema será abordado, alinhado ao calendário social e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, reforçando o compromisso da Equatorial Pará com a construção de um futuro mais justo e consciente.

A Conta Cidadã também reforça a agenda ESG do Grupo Equatorial, conectando os pilares de responsabilidade social à prática diária da empresa, enquanto fortalece sua imagem como agente de transformação nas comunidades onde atua.

Para Kezia Marques, Gerente de Responsabilidade Social do Grupo Equatorial, com a Conta Cidadã, a Companhia quer ir além da prestação de serviços de energia elétrica. “Estamos utilizando um canal muito importante, direto e acessível, para levar informação de qualidade e promover a cidadania ativa. É uma forma de fortalecer nossa conexão com a sociedade, contribuindo para causas e disseminação de informações que impactam diretamente a vida de milhões de pessoas”, destaca Kezia.

O projeto contará com 12 mensagens anuais, cada uma destacando um tema prioritário relevante ao público, com textos claros, objetivos e chamadas para ação — como canais de denúncia, informações sobre direitos ou dicas de prevenção.

Impacto que vai além dos números

Com mais de 14 milhões de faturas entregues mensalmente, o Grupo Equatorial garante que essas mensagens cheguem diretamente aos lares, inclusive nas regiões mais vulneráveis. E o melhor: a iniciativa utiliza recursos já existentes, sem custos adicionais de impressão ou distribuição, potencializando a conscientização sem impacto financeiro extra.

O lançamento da Conta Cidadã, que iniciou nas faturas entregues no mês de fevereiro, reflete o compromisso da Equatorial Pará em impulsionar mudanças positivas, fortalecendo o elo entre a empresa e a sociedade, e reforçando que a energia que move o Brasil também pode contribuir com causas importantes e transformar realidades.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/03/2025/12:46:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...