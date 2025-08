Equatorial Pará leva energia e emoção para o Festribal _2025, em Juruti (PA)

Foto: Reprodução | Em 2025, ano em que o mundo volta os olhos para a Amazônia com a realização da COP-30 em Belém, o Festribal se torna ainda mais simbólico, representando a voz dos povos que lutam pela preservação da terra.

Inicia nesta sexta-feira, 1º. de agosto, as apresentações oficiais do Festival Folclórico das Tribos Indígenas de Juruti – Festribal. Até o dia 3 de agosto, a energia da cultura amazônica ganha ainda mais força com o apoio da Equatorial Pará, patrocinadora oficial do evento, considerado uma das maiores manifestações artísticas e culturais do Norte do Brasil. Com o tema “Juruti dos Povos Originários”, o Festribal celebra a ancestralidade indígena por meio da disputa tradicional entre as tribos Muirapinima e Munduruku, que encantam o público com apresentações marcadas por beleza, espiritualidade, arte e resistência.

Pelo quinto ano consecutivo, o Festribal recebe o patrocínio da Equatorial Pará, uma das empresas líderes em investimentos na cultura paraense. O evento atrai milhares de pessoas de várias partes do Brasil e também de outros países, sendo considerado símbolo da valorização da cultura amazônida e da força dos povos originários — especialmente neste ano de 2025, quando o Brasil sedia a COP-30, a conferência climática da ONU, que será realizada em Belém.

De acordo com a analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, Michelle Miranda, a distribuidora reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável, com a cultura e com a diversidade que fazem do Pará um dos estados mais ricos em expressões artísticas do Brasil. “A Equatorial acredita que a energia que transforma uma região também passa pela arte, pela valorização da identidade cultural e pelo respeito aos povos originários. Por isso, apoiar o Festribal é mais do que investir em cultura: é reafirmar nosso compromisso com quem vive na Amazônia”, comemora.

ESPETÁCULO POPULAR

Além do espetáculo das tribos principais, o festival também destaca o talento das Tribos Mirins, que desenvolvem projetos sociais com crianças e jovens da região, promovendo inclusão, educação e cidadania por meio da arte.

PROGRAMAÇÃO

Nesta sexta-feira, a Tribo Munduruku faz sua apresentação oficial e, no sábado, é a vez da Tribo Muirapinima apresentar seu espetáculo ao público. No dia 3, haverá festa, de acordo com o calendário divulgado pela prefeitura.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/08:29:41

