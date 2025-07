Equatorial Pará mobiliza mais de 100 profissionais para restabelecer energia após forte temporal em Santarém

Foto: Reprodução | A empresa não mediu esforços para responder rapidamente à ocorrência, mesmo diante dos desafios impostos pela tempestade.

A Equatorial Pará realizou nesta sexta-feira, 25, uma grande operação emergencial para restabelecer o fornecimento de energia em Santarém, após os fortes ventos e chuvas que atingiram a cidade durante a madrugada. Mais de 30 equipes extras foram mobilizadas e mais de 100 profissionais em uma força-tarefa que atuou desde as primeiras horas do dia em bairros e comunidades com ocorrências registradas.

O temporal provocou quedas de árvores, destelhamentos, e danos em estruturas que acabaram atingindo a rede elétrica. Um dos pontos mais críticos foi registrado na comunidade de Urumanduba, onde uma árvore de grande porte caiu sobre a estrada, impedindo o acesso das equipes. A situação exigiu o apoio do Corpo de Bombeiros, que atuou na remoção da árvore para liberar o caminho e permitir o início dos reparos.

De acordo com o gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial Pará, Clayson Almeida, as equipes enfrentaram dificuldades logísticas, mas atuaram com agilidade e segurança para minimizar os transtornos. “Foi uma operação desafiadora, com muitos obstáculos em campo, mas com apoio técnico e resposta rápida conseguimos restabelecer o fornecimento à maioria dos clientes em poucas horas. A segurança sempre é nossa prioridade, especialmente em condições climáticas severas”, afirmou.

O gerente reforça que, em situações de tempestade, os trabalhos são realizados com cautela e atenção à segurança, tanto das equipes quanto da população. As condições de solo molhado, fiações expostas e objetos metálicos podem representar sérios riscos de acidente. “Durante temporais, nosso foco é atender com rapidez, mas sem comprometer a segurança. A orientação é que a população jamais tente mexer na rede elétrica e nos acione pelos nossos canais oficiais para que possamos agir com precisão e segurança”, alerta.

A Equatorial Pará orienta que eventuais faltas de energia ou situações de risco sejam comunicadas imediatamente pelos canais de atendimento, disponíveis 24 horas: Clara, assistente virtual: (91) 3217-8200; Site: www.equatorialenergia.com.br; Aplicativo Equatorial Energia e Central de Atendimento: 0800 091 0196.

