Equatorial Pará promove palestra sobre animais peçonhentos no Dia do Meio Ambiente

Foto: Reprodução | Iniciativa visa alertar colaboradores sobre os riscos de acidentes com cobras, comuns nas áreas de atuação da distribuidora no Baixo Amazonas.

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, a Equatorial Pará irá promover uma ação educativa voltada à saúde e segurança de seus colaboradores que atuam em campo, especialmente em áreas de mata e zonas rurais. A programação inclui uma palestra sobre animais peçonhentos, com ênfase em serpentes, ministrada pelo biólogo Ricardo Damasceno, biólogo conservacionista, especialista em serpentes e animais peçonhentos.

A ação acontece em um momento oportuno, já que os casos de acidentes com cobras têm aumentado na região do Baixo Amazonas, segundo dados de saúde pública da região.

De acordo com Yara Sousa, da área de Meio Ambiente da Equatorial Pará, a palestra busca orientar os profissionais sobre como identificar animais peçonhentos, como agir em caso de encontros com serpentes e quais medidas de prevenção devem ser adotadas durante as atividades externas. “Muitos colaboradores da Equatorial atuam em áreas de difícil acesso, onde o risco de acidentes com animais silvestres é real. Trazer esse tipo de informação é fundamental para garantir a segurança e a preservação da vida, tanto humana quanto da fauna local”, explica.

A iniciativa também reforça o compromisso da empresa com a valorização do meio ambiente e a conscientização ambiental no ambiente de trabalho, promovendo uma cultura de respeito à natureza aliada à segurança operacional.

Além da palestra, a Equatorial reforçará junto às equipes práticas de manejo seguro, uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs) e protocolos de emergência em caso de acidentes com animais peçonhentos.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 03/06/2025/15:17:44

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...