Equatorial Pará realiza melhorias na rede elétrica de Oriximiná com investimento de mais de R$ 500 mil

Nos dias 6 e 7 de agosto, a Equatorial Pará irá realizar ações de desligamento programado no município de Oriximiná, no oeste do estado, para execução de duas importantes obras de modernização da rede elétrica. A iniciativa visa substituir estruturas antigas por novas tecnologias, garantindo mais segurança e qualidade no fornecimento de energia para a população.

Na quarta-feira (06), serão substituídos 27 novos postes e 1,105 km de rede de média tensão convencional (fios nus) por uma rede compacta protegida (rede spacer de média tensão). Além disso, serão trocados 0,951 km de rede de baixa tensão convencional por rede multiplexada, com um investimento total de R$ 306.484,32.

Já na quinta-feira (07), a modernização continua com a instalação de 20 novos postes e a substituição de 0,877 km de rede de média tensão convencional por rede compacta protegida de média tensão, somando mais R$ 203.300,81 de investimento.

De acordo com a executiva de Manutenção da Equatorial Pará, Lana Gomes, a substituição dos postes é necessária devido à instalação de um novo tipo de condutor, mais seguro e resistente. “Alguns postes ainda eram do modelo antigo, com padrão 10×150, e foram substituídos por de maior esforço. Com essa atualização, além de mais robustez, entregamos uma rede mais confiável e protegida, o que reduz riscos de acidentes e interrupções”, explicou.

A modernização da rede elétrica em Oriximiná faz parte do compromisso da Equatorial com a melhoria contínua do sistema elétrico no interior do estado e vai beneficiar cerca de 10. 700 clientes. O investimento total ultrapassa R$ 509 mil reais, refletindo diretamente na entrega de uma energia mais segura, estável e eficiente para os moradores da região.

Vale ressaltar que, para a segurança de todos, a orientação é de que ninguém deve mexer na rede elétrica durante o serviço, pois a energia poderá voltar antes do horário previsto. Em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente.

CONFIRA:

BAIRRO PERPÉTUO SOCORRO

DATA: 06/08

HORA: 14h às 17h

Avenida Braz Antônio Mileo, entre travessa Coronel José Gabriel Guerreiro e travessa Cazuza Guerreiro.

Travessa Magalhaes Barata, entre avenida Castelo Branco e rua Padre José Nicolino de Souza.

BAIRRO: PENTA II

DATA: 07/08

HORA: 14h às 16h45

Travessas: João Estumano e Carlos Calderaro, entre rua Tancredo Neves e rua Décima Nona.

Travessas Jonatas Pontes Matias e Santa Luzia, entre rua Altino Bentes Guimaraes e rua da Ufopa.

Ruas: 31 de Março, Uruatapera, Dom Floriano Loewenau, Hilário Matos, Aciole Ramos e Padre José Nicolino de Souza, entre as travessas da Granja e Jonatas Pontes Matias.

Ruas: Primeiro de Maio, João Batista de Oliveira, Décima Oitava, Décima Nona e Tucumari, entre as travessas da Granja e Antônio Bentes De Oliveira Guimarães.

