Equatorial Pará realiza melhorias na rede elétrica próxima ao Zoológico de Santarém

Foto: Reprodução | A ação orçada em aproximadamente 132 mil reais, visa garantir segurança e, também, a preservação da fauna local

A Equatorial Pará inicia nesta segunda-feira, 2, uma intervenção na área frontal do Zoológico de Santarém, com o objetivo de substituir 11 postes e 11 vãos da rede de média tensão convencional por uma rede compacta protegida de alta tecnologia. A iniciativa faz parte de um esforço para aumentar a segurança, reduzir impactos ambientais e proteger a fauna local, especialmente os macaquinhos que vivem na região.

O investimento na operação será de aproximadamente R$ 132 mil e inclui a instalação de cerca de 0,387 km de condutor protegido. A nova rede compacta protegida apresenta diversos benefícios, como a diminuição do risco de acidentes elétricos com animais e humanos, além de contribuir para a preservação da arborização da área.

Conforme a Executiva de Manutenção da Equatorial Pará, Lana Gomes, a preocupação com o meio ambiente faz parte da missão da distribuidora que diariamente atua com vistas a preservação do meio ambiente e a prevenção de risco de eletrocussão de animais silvestres. A ideia é eliminar totalmente os riscos contra os animais, principalmente macacos, facilmente encontrados no local. “A instalação de redes compactas protegidas, que utilizam cabos multiplexados e espaçadores, permite uma configuração mais próxima entre os condutores, reduzindo a necessidade de podas de árvores e minimizando impactos na natureza”, afirma.

A adoção da tecnologia de rede compacta protegida é considerada uma evolução significativa na infraestrutura elétrica, especialmente em áreas sensíveis como áreas de preservação ambiental e habitats de fauna silvestre. “Além de melhorar a segurança e a sustentabilidade, o projeto demonstra o compromisso da Equatorial Pará com a preservação ambiental e a responsabilidade social na região do baixo Amazonas”, comemora a executiva.

