Equatorial Pará realiza plano de operação para o ENCCEJA 2025, neste domingo, 3

Foto: Reprodução | Distribuidora mobiliza estrutura técnica e equipes estratégicas para garantir fornecimento de energia durante a aplicação das provas.

A Equatorial Pará montou um plano especial de operação para garantir a continuidade e a segurança do fornecimento de energia elétrica durante o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), que será realizado neste domingo, 3 de agosto, em todo o estado.

Como medida preventiva, a distribuidora realizou inspeções técnicas e manutenções nos circuitos que atendem os principais locais de aplicação das provas. Além disso, também foram suspensos desligamentos programados para a data do exame, e equipes estarão posicionadas em pontos estratégicos para resposta rápida, em caso de possíveis ocorrências.

Em Belém e nas sedes da Equatorial Pará em Castanhal, Altamira, Marabá e Santarém, profissionais de áreas como Comunicação, TI, Segurança, Relacionamento com o Cliente e demais setores também estarão atuando em suporte aos atendimentos.

Segundo Marcelo Costa, gerente do Centro de Operações Integradas da Equatorial Pará, a operação está preparada para garantir tranquilidade aos participantes.

“Nosso objetivo é assegurar que os candidatos façam a prova com tranquilidade. Estamos preparados para oferecer resposta rápida a qualquer eventualidade durante o ENCCEJA”.

As provas ocorrem em dois turnos: das 9h às 13h pela manhã e das 15h30 às 20h30 no período da tarde. A Equatorial reforça que a Central de Atendimento 0800 091 0196 estará disponível para qualquer demanda relacionada ao fornecimento de energia.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/08/2025/08:32:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com