Equatorial Pará realiza poda de árvore com risco de queda e prejuízo à rede elétrica em Santarém

(Foto: Reprodução) – O pedido foi feito pela Semma, que após a podagem por parte da distribuidora, fará a supressão da árvore, que apresenta risco de queda e ameaça a rede elétrica.

A Equatorial Pará realizou nesta terça-feira (10) a podagem de uma árvore da espécie Tento Vermelho (Adenanthera pavonina), localizada no bairro Conquista, no município de Santarém, a pedido da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), responsável para fazer a supressão total do vegetal. A árvore, que estava seca e com risco iminente de queda, representava uma ameaça direta à rede elétrica e poderia deixar mais de 16 mil unidades consumidoras sem energia, atingindo os bairros Maracanã, Santarenzinho, Juá e Salvação.

A ação foi cuidadosamente planejada e contou com o apoio da Prefeitura de Santarém, que ficou responsável pela interdição da via e orientação aos motoristas durante o serviço. A Semma também participou da operação, apoiando na coleta e destinação dos resíduos vegetais resultantes da retirada.

Mesmo diante do alto risco, não foi necessário o desligamento da energia, já que a operação foi realizada por equipes especializadas em linha viva, tecnologia que permite a manutenção da rede sem interromper o fornecimento elétrico para a população.

De acordo com Leandro Martins, gerente de Manutenção da Equatorial Pará, a remoção da árvore é essencial para evitar acidentes e prejuízos à infraestrutura elétrica da cidade. “Essa árvore estava morta, e sua queda colocaria em risco a segurança das pessoas, além de comprometer um alimentador que atende milhares de consumidores. Com a atuação preventiva, conseguimos evitar um problema maior e manter a continuidade do fornecimento de energia com segurança,” explicou.

O gerente também aproveitou a ocasião para alertar a população sobre o plantio de árvores próximo à rede elétrica. “Pedimos à comunidade que evite plantar árvores sob a fiação. Mesmo espécies de pequeno porte, com o tempo, podem crescer e tocar nos cabos, causando desligamentos e até acidentes graves. É fundamental manter uma distância segura para garantir o fornecimento e a segurança de todos,” finalizou Leandro.

Fonte: O Impacto com Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/16:41:45

