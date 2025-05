Equatorial Pará reforça alerta sobre os perigos e danos causados por fios derrubados por caminhões e carretas

Além da zona urbana, acidentes com grandes proporções também ocorrem na zona rural e são provocadas, na maioria das vezes, por tratores

A Equatorial Pará tem intensificado seus alertas sobre os recorrentes acidentes provocados por caminhões e carretas que acabam derrubando cabos da rede elétrica em diferentes regiões do estado. Um exemplo recente ocorreu no bairro Diamantino, em Santarém, no Baixo Amazonas, onde um caminhão de grande porte danificou fios energizados e medidores, resultando em interrupção no fornecimento de energia e colocando em risco a segurança de moradores e pedestres.

A distribuidora segue as diretrizes da norma técnica 0005, que estabelece alturas mínimas para a rede elétrica: 6 metros em ruas e avenidas, 5 metros em vias com circulação de veículos leves e 6,5 metros em áreas rurais com tráfego de máquinas agrícolas.

O gerente de Serviços Técnicos e Comerciais da Equatorial, Clayson Almeida, destaca que a preocupação vai além da falta de energia. “Muitos desses veículos circulam com cargas acima da altura permitida, o que pode romper os cabos. Essa prática, além de ilegal, representa um sério risco à vida, pois fios energizados caídos nas vias podem causar choques elétricos”, explica.

Diante disso, a Equatorial Pará orienta que, ao se deparar com fios caídos ou danificados, a população entre em contato imediatamente pelos canais oficiais: 0800 091 0196, site equatorialenergia.com.br, aplicativo Equatorial Energia ou WhatsApp da Clara: (91) 3217-8200.

A resposta rápida pode evitar acidentes graves e acelerar o restabelecimento do serviço com segurança.

A empresa também faz um apelo aos condutores de veículos de grande porte para que respeitem os limites de altura estabelecidos por lei e redobrem a atenção ao trafegar em áreas urbanas. A prevenção é essencial para evitar prejuízos e proteger vidas.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/09:58:43

