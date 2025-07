Equatorial Pará reforça apoio à cultura local e patrocina Gincana de Belterra pelo segundo ano consecutivo

Foto: Reprodução | O evento acontece nos dias 25 e 26 de agosto, no município de Belterra, com inicio às 20h.

Com enredos emocionantes, módulos alegóricos de encher os olhos e desafios voltados à preservação ambiental e cultural, a Gincana Cultural de Belterra chega a mais uma edição como o principal evento do município, e a Equatorial Pará, mais uma vez, é parceira dessa celebração. Em 2025, o patrocínio da distribuidora de energia marca o segundo ano consecutivo de apoio à iniciativa, que inicia nesta sexta-feira, 25.

Neste ano, as tradicionais equipes Equipe Raça e Os Piratas prometem animar a cidade com apresentações ricas em criatividade e emoção, integrando cultura, consciência ambiental, inclusão e desenvolvimento social.

Segundo o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará, Gilliard Vaz, o apoio ao evento é parte da missão da empresa em contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde atua. “A Gincana de Belterra é um símbolo da força cultural do povo amazônida. Estar presente pelo segundo ano consecutivo é uma forma de valorizar os talentos locais, estimular a economia e promover a inclusão. Estamos muito orgulhosos em fazer parte disso”, reforça.

A expectativa é de que o evento gere aproximadamente 250 empregos diretos, envolvendo figurinistas, produtores, pintores, escultores, costureiras, coreógrafos, dançarinos e atores. Além disso, estima-se a criação de cerca de 500 empregos indiretos, impulsionando setores como restaurantes, hospedagens, supermercados, farmácias e agências de turismo.

Para o prefeito de Belterra, Ulisses Medeiros, o apoio da Equatorial tem sido fundamental para alavancar o potencial da gincana. “A parceria com a Equatorial Pará mostra que investir em cultura é também investir em desenvolvimento social e econômico. A gincana movimenta nossa cidade, gera renda e ainda preserva o que temos de mais precioso: nossa identidade cultural”, comemora.

Com o apoio da Equatorial Pará, a Gincana Cultural de Belterra segue como um exemplo de como a arte, a tradição e a colaboração entre setor público, privado e a comunidade podem transformar realidades, com a energia da cultura e da sustentabilidade pulsando no coração da Amazônia.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Equatorial e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/07/2025/16:52:57

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...