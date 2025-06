Equatorial Pará reforça compromisso com a preservação ambiental

Foto: Reprodução | Na manhã desta quinta-feira, 5, Dia mundial do Meio Ambiente, colaboradores da Equatorial Energia que atuam em áreas rurais e urbanas participaram de uma palestra importante, em alusão ao Dia do Meio Ambiente, abordando o tema “Acidentes com Animais Peçonhentos: Como Agir com Segurança”. O evento buscou sensibilizar os funcionários sobre os riscos de encontros com cobras e outros animais peçonhentos na região do Baixo Amazonas, uma das áreas de maior biodiversidade do país.

Durante a palestra, a analista da área do Meio Ambiente da Equatorial Pará, Iara Sousa, destacou a relevância do tema para a segurança dos colaboradores e da comunidade:

“Sabemos que a região do Baixo Amazonas possui uma grande quantidade de cobras e outros animais peçonhentos. Nosso objetivo é capacitar nossos colaboradores para que possam agir corretamente em caso de acidentes, garantindo sua integridade física e preservando a fauna local.”

O palestrante convidado, o biólogo Ricardo Damasceno, reforçou a importância de compreender o comportamento desses animais e de adotar medidas preventivas. “A maioria das cobras só ataca se se sentir ameaçada. Por isso, é fundamental manter cuidados ao trabalhar em áreas de mata ou vegetação densa. Além de prevenir acidentes, devemos promover a preservação desses seres, que fazem parte do equilíbrio ecológico.”

O colaborador da distribuidora, Felipe Geovani, reforçou a importância do treinamento para as atividades do dia a dia. “Trabalhar na região do Baixo Amazonas exige atenção redobrada. Essa palestra nos ensinou a identificar os animais, saber o que fazer em caso de contato e, principalmente, como evitar acidentes. A preservação da fauna também é fundamental para manter o equilíbrio do meio que a gente vive”.

Com iniciativas como essa, a Equatorial Pará busca não apenas proteger seus profissionais, mas também valorizar e preservar a riqueza natural do Baixo Amazonas, contribuindo para um futuro mais sustentável na região.

Fonte: Equatorial Pará /Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/06/2025/16:05:34

