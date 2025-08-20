Equatorial Pará reforça compromisso com a segurança e a preservação ambiental durante o Agosto Vermelho

Foto: Reprodução | Dados da SEMAS apontam redução expressiva de queimadas, mas riscos à rede elétrica exigem atenção redobrada.

A Equatorial Pará intensifica, neste mês de agosto, a Campanha Agosto Vermelho e reforça as ações de conscientização para a prevenção de acidentes envolvendo a rede de energia elétrica e o combate às queimadas no estado. A iniciativa tem como objetivo orientar a população sobre os riscos à segurança e os impactos causados por práticas imprudentes durante o período mais seco do ano.

Os incêndios em áreas de vegetação, seja para limpeza de pasto ou desmatamento ilegal, além de comprometerem o meio ambiente e a qualidade do ar, também oferecem perigo direto à rede elétrica, podendo provocar interrupções no fornecimento de energia e acidentes graves, como explica Rodrigo Nunes, engenheiro eletricista e executivo de Manutenção da Equatorial Pará:

“Quando o fogo se aproxima da rede elétrica, o risco é imediato. As chamas e a fumaça intensa podem danificar cabos, isoladores e transformadores, provocando curtos-circuitos, desligamentos e até a queda de postes. Além disso, há perigo direto para quem estiver próximo, já que a rede pode entrar em colapso e causar acidentes graves. Por isso, reforçamos que qualquer queimada próxima à rede representa ameaça à segurança da população e à continuidade do fornecimento de energia. ”

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS), o mês de julho de 2025 registrou 837 focos de calor, uma redução de 74% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizados 3.265 focos. A queda é resultado do fortalecimento das políticas públicas de prevenção e controle ambiental no estado, além das condições climáticas mais favoráveis registradas neste ano.

A Equatorial reforça que queimadas próximas à rede elétrica representam risco à segurança da população e à continuidade do fornecimento de energia. Além disso, é imprescindível lembrar que é proibido soltar balões, fazer queimadas em terrenos baldios ou descartar resíduos de forma irregular, práticas que podem agravar incêndios e causar acidentes.

Orientações de segurança

• Não faça queimadas em áreas próximas à rede elétrica.

• Evite jogar lixo ou materiais inflamáveis em terrenos baldios.

• Ao identificar risco de incêndio perto da rede, acione imediatamente os bombeiros e a Equatorial Pará.

• Mantenha distância de cabos partidos ou postes danificados e comunique a distribuidora pelos canais oficiais.

Canais de atendimento da Equatorial Pará

• Call Center: 0800-091-0196

• WhatsApp – Clara, assistente virtual: (91) 3217-8200

• Aplicativo Equatorial Energia: disponível para Android e iOS

• Site: www.equatorialenergia.com.br

Com as ações da Campanha Agosto Vermelho, a Equatorial Pará reafirma seu compromisso com a segurança da população e com a preservação ambiental, destacando que a colaboração de todos é fundamental para reduzir riscos e proteger vidas.

Fonte: Equatorial Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2025/16:19:47

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

