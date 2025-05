Equatorial Pará substitui geladeiras de famílias de Santarém para incentivar uso eficiente de energia

Foto: Reprodução | Cinco famílias de quatro bairros foram contempladas com eletrodomésticos novos e econômicos, por meio de ação da distribuidora de energia.

Com foco na promoção da eficiência energética e na melhoria da qualidade de vida da população, a Equatorial EPará realizou, em Santarém, a substituição de geladeiras antigas por modelos novos e econômicos em cinco residências de famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa do E+ Geladeira Nova contemplou moradores dos bairros Nova República, Santana, Urumari e Santíssimo.

A ação faz parte de um programa contínuo da distribuidora que tem como objetivo incentivar o consumo consciente de energia elétrica e reduzir o impacto financeiro das faturas para famílias de baixa renda. Todas as famílias beneficiadas estavam previamente cadastradas na Tarifa Social de Energia Elétrica e foram selecionadas com base em critérios técnicos e sociais definidos pelo projeto.

Os antigos eletrodomésticos, em uso há anos, foram entregues à distribuidora, que providenciou a destinação correta dos equipamentos. Em troca, os beneficiários receberam geladeiras novas com selo Procel de eficiência energética, reconhecido por garantir menor consumo e maior desempenho.

Conforme o gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Energia, Gilliard Vaz, além dos benefícios econômicos a ação também contribui para o uso mais consciente dos recursos naturais, alinhando-se às práticas de sustentabilidade.

“Sabemos que a geladeira é um dos aparelhos que mais consomem energia dentro de casa. Por isso, substituir modelos antigos por versões mais modernas contribui diretamente para reduzir o valor da conta de luz e traz mais conforto e economia para quem mais precisa”, destacou Vaz.

A distribuidora reforça que programas como esse seguem critérios definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e que outras ações semelhantes continuarão sendo realizadas em diferentes regiões do estado.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/05/2025/09:58:43

