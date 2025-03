Equipe de Saúde realiza atendimento às famílias afetadas pelas enchentes em Marabá

(Foto: Reprodução) – O Departamento Extra Muro da Diretoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) leva atendimento itinerante nos bairros da cidade e agora também aos abrigos.

MARABÁ (PA) — A Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Defesa Civil e estudantes de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, realizam ações de saúde itinerante nos abrigos onde estão acolhidos, moradores de Marabá atingidos pelas enchentes. A ação consiste em oferecer atendimentos primários, com médico clínico geral, atendimento de enfermagem para as crianças, vacinas, aferição de pressão, glicemia e distribuição de medicamentos, as famílias também passaram pela triagem do bolsa família.

O Departamento Extra Muro da Diretoria de Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) leva atendimento itinerante nos bairros da cidade e agora também aos abrigos. A coordenadora do Extramuro, Elites Suzana Costa fala da ação que acontece essa semana.

“Atendemos aqui neste abrigo da Rua 5 de Abril na Velha Marabá, depois atenderemos nos abrigos da Borges, também aqui na Velha Marabá, continuando na Avenida Sororó e Avenida Tocantins, até finalizar todos. Nossa intenção é realizar esses atendimentos periodicamente a cada 15 dias nos abrigos onde as pessoas estão alojadas, assim a Secretaria de Saúde, a Defesa Civil e outros órgãos que estão interligados pretendem fazer essa assistência. Eles estão sendo assistidos também pela Seaspac. Enquanto tiver abrigo, nós estaremos aqui.”

As famílias alojadas ficaram satisfeitas com a ação de Saúde. A senhora Maria de Nazaré Barbosa conta como foi o seu.

“Nós só temos que agradecer a Deus e ao povo que faz isso? Porque muitas vezes a gente não tem oportunidade de ir no posto e aí vindo aqui até nós, facilita tudo. Fui vacinada eu e minha filha e estou muito grata por isso. também recebi atendimento médico e peguei medicamentos.”

Senhor Edivaldo Silva Feitosa também ficou satisfeito com esta ação que possibilitou cuidar mais da sua saúde.

“Muito bom os atendimentos, porque a gente vai no postinho e às vezes a consulta demora, ainda mais pra pegar o remédio que a gente necessita, aqui recebemos tudo. Passei pela médica, vacinei e peguei remédios, quero parar de fumar e beber, espero que cada vez melhore.”

Os alunos de enfermagem da Faculdade Anhanguera acompanhados da enfermeira Giane Silva, ofereceram atendimentos na ação de saúde. Momento importante para eles e para as famílias.

“É muito importante essa ação para trazer os alunos para a realidade dessa ação em saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde. Agradecemos por essa oportunidade. São ações de extrema importância, estamos levando prevenção e cuidados até essas famílias que estão nesta situação de emergência.”

A Defesa Civil de Marabá exerce um trabalho incansável nos atendimentos e fiscalizações dentro dos abrigos das famílias alojadas, para que todos recebam os serviços com dignidade.

“Tentar amenizar os impactos trazidos pelas enchentes é nosso dever. Em todos os abrigos terão atendimentos médicos, atendimentos com os enfermeiros, ACS com atualização da caderneta de vacina e o peso para o Bolsa Família. Como já é comum em Marabá a questão das enchentes, fazemos uma contingência, para tentar amenizar a situação das famílias, para trazer esses atendimentos básicos e trazer dignidade”, ressalta a agente da Defesa Civil, Yara Silva.

Fonte: Mateus Souza – Prefeitura de Marabá e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/14:53:23

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...