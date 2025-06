Equipe paraense de ginástica é destaque no campeonato sul-americano no Uruguai

(Foto: Reprodução) – Delegação formada por atletas de diferentes categorias conquistou diversos pódios na competição realizada no Uruguai

A equipe paraense de ginástica artística foi destaque no Campeonato Sul-Americano, realizado em Montevideo, no Uruguai. A delegação foi liderada pelo professor Ulisses Lima, que destacou o alto nível técnico da competição e o desempenho das atletas, em especial das mais jovens, que participaram pela primeira vez de um torneio internacional.

“A preparação foi intensa. Treinamos direto aos fins de semana, cinco horas por dia, inclusive com as meninas que normalmente treinavam menos tempo. A dedicação foi total desde janeiro”, explicou Ulisses, responsável pela equipe.

No total, o grupo conquistou diversos pódios em diferentes categorias, incluindo ouro por equipe na categoria Escuela de Ginástica (solo e salto). Entre os destaques individuais está Pérola Daiana Pereira, medalha de ouro na categoria Escuela de Ginástica – Nível 1. Ainda na mesma categoria, Geovana Andrade ficou com a prata, e Elisa Delgado Torres e Marina Melo dividiram o bronze.

No Nível 2 da mesma categoria, Maria Clara Marçal foi ouro e Isabella Rangel Veloso levou o bronze. Já na categoria Individual Infantil 2A, Valentina Costa Serrão garantiu o lugar mais alto do pódio. No Infantil 2B, Gabriela Sena foi ouro e Helena Herreira ficou com a prata.

Bruna Borcem foi ouro na categoría Escuela Individual Geral. Entre as atletas adultas, Luana Fernandes (Nível 4) conquistou a prata, enquanto Juliana Ramos (Nível 5) ficou com o bronze.

“Essa foi a terceira edição da Copa que participamos e, sem dúvida, foi a mais técnica e competitiva. A experiência internacional foi fundamental, principalmente para as atletas mais novas, que já estrearam nesse nível”, avaliou Ulisses. Ele também ressaltou as dificuldades enfrentadas, como o frio intenso, com temperaturas próximas a 5°C.

O professor destacou, ainda, a atuação da equipe formada por meninas de 6 a 8 anos, que treinavam apenas duas vezes por semana e se destacaram tecnicamente frente a outras delegações. “Elas deram um show. O nível técnico chamou a atenção de todos”, afirmou.

A equipe agora se prepara para uma série de compromissos no segundo semestre. Estão previstas seletivas para os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) nos dias 28 e 29 de junho, além da Copa Amazônia de Ginástica, que será realizada em Belém nos dias 11, 12 e 13 de julho. Em seguida, o grupo disputará o Campeonato Brasileiro Pré-Infantil, entre 31 de julho e 3 de agosto, em São Paulo.

Fonte: Mateus Souza – O liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/06/2025/15:50:06

