‘Equipe Pé no Chão’: papelotes de maconha personalizados são apreendidos em Óbidos

Tráfico personalizado é alvo da PM em Óbidos — Foto: Polícia Militar/Divulgação

Operação ocorreu no bairro Perpétuo Socorro e apreensões incluem crack, maconha, dinheiro e balança de precisão. Duas pessoas foram presas.

Uma ação da Polícia Militar realizada na tarde de quinta-feira (19), resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de entorpecentes e materiais usados no tráfico de drogas, no bairro Perpétuo Socorro, em Óbidos, oeste do Pará.

A guarnição da 29ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) recebeu denúncia anônima de que uma residência localizada no final da Travessa 7 estava sendo utilizada para a comercialização e o preparo de substâncias ilícitas. Diante das informações, os policiais seguiram até o local, que só era acessível a pé.

Conforme a PM, ao se aproximarem do imóvel, os militares avistaram quatro suspeitos na área externa da casa. Ao perceberem a presença da viatura, ele correram em direção à mata localizada nos fundos da residência. Dois conseguiram fugir, mas os policiais conseguiram abordar dois.

Durante a revista pessoal, foram encontrados 10 invólucros de plástico contendo substância análoga a crack, além de R$ 26 em dinheiro trocado. Ainda no local, uma mulher foi orientada a esvaziar os bolsos e retirou 12 papelotes personalizados com o nome “Equipe Pé no Chão”, contendo substância semelhante à maconha.

Na residência, os policiais encontraram mais 22 invólucros de maconha, uma pedra de crack pesando aproximadamente 30,4 gramas, uma balança de precisão, uma tesoura pequena e a quantia de R$ 66 em notas fracionadas. Os papelotes de maconha apreendidos totalizaram 31,1 gramas e os invólucros de crack, 20 gramas.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais

Fonte: Kamila Andrade, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2025/16:24:45

