Equipes da Base Candiru prendem homem foragido da justiça e apreendem dois veículos

Foragido identificado dentro de embarcação fiscalizada foi preso por agentes da Base Candiru — Foto: Divulgação

Fiscalizações ocorreram durante o fim de semana em embarcações que navegavam pelo rio Amazonas.

Ações integradas de segurança realizadas por agentes da Base Candiru no sábado (24) e domingo (25), em Óbidos, oeste do Pará, resultaram na apreensão de dois veículos com sinais de adulteração e na prisão de um homem com mandado de prisão por roubo. As abordagens ocorreram durante fiscalizações em duas embarcações que navegavam pelo rio Amazonas.

No sábado, durante abordagem à embarcação “Monte Cristo II”, proveniente de Manaus com destino ao município de Alenquer, agentes das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, Receita Federal e Gflu verificaram irregularidades em dois veículos transportados no ferry boat.

Um automóvel e uma motocicleta apresentavam adulterações no número do chassi e do motor. Os veículos foram apreendidos e levados à unidade da Polícia Civil na Base Candiru para os procedimentos legais.

Já na tarde de domingo, durante fiscalização à embarcação “Itapereba”, que fazia o trajeto Manaus–Belém, os agentes realizaram a checagem dos documentos dos passageiros. Durante a verificação, foi identificado um homem com mandado de prisão em aberto expedido pela 1ª Vara de Execução Penal da Comarca de Manaus, pelo crime de roubo. O suspeito foi detido e conduzido à unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

As operações são coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio do Grupamento Fluvial de Segurança (Gflu), com o objetivo de combater ações criminosas nas rotas fluviais do estado. As fiscalizações são feitas de forma contínua na região do Baixo Amazonas como parte da estratégia de enfrentamento à criminalidade nos rios.

“Com a estratégia de fiscalizar diariamente os rios do nosso estado, em especial o rio Amazonas, na região de Óbidos, que é rota para quem vem do estado do Amazonas, conseguimos manter uma ótima produtividade. No fim de semana, por exemplo, apreendemos dois veículos com irregularidades e identificamos um homem com mandado de prisão expedido por roubo. Isso mostra que manter essas áreas fluviais sob constante monitoramento garante eficácia no combate à criminalidade, tanto no transporte de cargas ilegais quanto na captura de foragidos da Justiça”, destacou o titular da Segup, Ualame Machado.

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/05/2025/12:00:04

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...