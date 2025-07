Equipes resgatam dois corpos no rio Jamanxim; um jovem ainda não foi encontrado

Foto: Reprodução | A equipe do Jornal Folha do Progresso acompanha de perto as buscas no rio Jamanxim, na zona rural de Novo Progresso, onde três jovens desapareceram na tarde de domingo (27), após tentarem atravessar o rio a nado.

Até o momento, os corpos de Otoniel Pereira Guimarães de Andrade, de 14 anos, e Vitor Ugo dos Santos, de 21 anos, foram localizados pelas equipes de resgate. As buscas seguem intensas na tentativa de localizar o terceiro jovem, Erick Pereira Guimarães de Andrade, de 20 anos, irmão de Otoniel.

Leia mais- Dois irmãos estão entre os três desaparecidos após tentar atravessar o rio Jamanxim em Novo Progresso

Segundo relatos de familiares, que estavam presentes no momento da travessia, os jovens foram levados pela forte correnteza. A tragédia aconteceu nos fundos de uma fazenda, a cerca de 15 quilômetros da área urbana de Novo Progresso.

Informações iniciais apontavam para o naufrágio de uma embarcação, mas familiares esclareceram que os jovens não estavam em nenhum barco no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros deu início às buscas ainda na tarde de domingo, com apoio de familiares e voluntários. As operações foram suspensas por volta das 20h devido à falta de visibilidade e retomadas na manhã desta segunda-feira (28).

A comoção toma conta do local, enquanto amigos e parentes acompanham os trabalhos de resgate na esperança de encontrar Erick.

Veja Vídeo do local:

Este slideshow necessita de JavaScript.

Fonte: Jornal folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/07/2025/09:34:55

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...