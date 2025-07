“Equivocado, interferência”: as reações no governo Lula à fala de Trump em defesa de Bolsonaro Jean Laurindo

Lula reagiu após manifestação de Trump em favor de Lula (Fotos: Ricardo Stuckert, PR / Facebook, Reprodução / Arquivo NSC)

Trump publicou mensagem em defesa de Bolsonaro nas redes sociais

A postagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que saiu em defesa de Jair Bolsonaro e disse que pretende “acompanhar de perto” os processos que envolvem o ex-presidente brasileiro, motivou reações do presidente Lula e de lideranças ligadas ao governo.

Em entrevista coletiva, Lula disse que não pretendia comentar a postagem de Trump, mas disse que o país não aceita “interferência ou tutela de quem quer que seja”. As informações são do portal g1.

— Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos EUA ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou, nós não queremos imperador, nós somos países soberanos — afirmou.

Lula disse considerar “muito equivocado e muito irresponsável” as ameaças de Trump e defendeu a soberania nacional.

— Que deem palpite na sua vida e não na nossa — afirmou.

A ministra da Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, também se manifestou após o post de Trump em defesa de Bolsonaro. “Donald Trump está muito equivocado se pensa que pode interferir no processo judicial brasileiro. O tempo em que o Brasil foi subserviente aos EUA foi o tempo de Bolsonaro, que batia continência para sua bandeira e não defendia os interesses nacionais”, escreveu Gleisi.

A ministra defendeu ainda que Trump “deveria cuidar de seus próprios problemas, que não são poucos, e respeitar a soberania do Brasil e de nosso Judiciário”.

A defesa de Bolsonaro feita por Trump

No STF, o tribunal decidiu não responder à crítica de Trump e defesa de Bolsonaro. No entanto, ao colunista do g1, Valdo Cruz, um ministro chegou a definir como “risível” a manifestação de Trump na internet em defesa do ex-presidente brasileiro.

Mais cedo, Trump fez uma publicação na sua rede social, a Truth Social, em que defendeu o ex-presidente brasileiro e chamou de “caça às bruxas” os processos de investigação aos quais Bolsonaro vem sendo submetido. Também afirmou que o ex-presidente seria inocente e pediu que as pessoas “deixem Bolsonaro em paz”.

Também nesta segunda-feira Trump anunciou um tarifaço com alíquotas de 25% a 40% a ao menos 14 países. O presidente deu prazo de implantação até 1º de agosto.

Fonte:NSC Total e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/07/2025/07:00:34

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...