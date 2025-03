Erva daninha: Operação desmonta esquema de troca de drogas e apreende pés de maconha em Monte Alegre

Pés de maconha apreendidos na zona rural de Monte Alegre na operação Erva Daninha — Foto: Polícia Militar / Divulgação

A operação foi realizada em duas frentes, sendo uma na área rural e outra na zona urbana do município, onde estavam os suspeitos que já vinham sendo monitorados pela Inteligência da polícia.

Operação “Erva daninha” deflagrada pela Polícia Militar em conjunto com a Polícia Civil na quinta-feira (06), em Monte Alegre, oeste do Pará, com o objetivo combater o cultivo e a comercialização de maconha (Cannabis Sativa) no município, resultou na prisão de três pessoas suspeitas de um esquema de troca de drogas e apreendeu pedras de crack e quase 200 pés de maconha.

A operação foi realizada em duas frentes, sendo uma na área rural e outra na zona urbana do município, onde estavam os suspeitos que já vinham sendo monitorados pela Inteligência da polícia.

Em uma região de difícil acesso, na localidade Serra Azul, as equipes localizaram e erradicaram quase 200 pés de maconha já em processo de secagem para serem preparados para comercialização. Um homem foi preso no local, acusado de cultivar a droga.

Já na área urbana, após trabalho de inteligência e investigações, a polícia identificou que a maconha cultivada na zona rural era utilizada em um esquema de troca por crack. Em um dos pontos de comercialização, um casal foi preso com 200 gramas de entorpecente aparentando ser crack. O produto seria trocado por maconha na zona rural.

Os materiais apreendidos e os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Monte Alegre para as devidas providências.

“A Força de Segurança reafirma seu compromisso com a ordem pública, a segurança da população e o combate ao crime, contando sempre com a colaboração da sociedade para manter a paz e o bem-estar coletivo”, declarou o Major Leonardo Dutra, comandante do Batalhão Gurupatuba.

Fonte: Sílvia Vieira, g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/03/2025/09:14:41

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...