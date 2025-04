ESA abre 1.125 vagas para sargentos com salário de R$ 5.978,00

ESA abre inscrições para 1.125 vagas de sargentos com salário de quase R$ 6 mil. | Divulgação/Exército Brasileiro

Escola de Sargentos das Armas lança edital para formação de sargentos em 2026; as inscrições começam nesta segunda-feira (31).

No cenário atual de concursos públicos, uma nova oportunidade surge para aqueles que almejam uma carreira militar. O Exército Brasileiro, por meio da Escola de Sargentos das Armas (ESA), anunciou a abertura de 1.125 vagas destinadas a candidatos de ambos os sexos com ensino médio completo. As inscrições estarão abertas de 31 de março a 18 de maio de 2025, com provas previstas para 28 de setembro do mesmo ano.

DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS

– Área Geral/Aviação:

– 910 vagas para candidatos do sexo masculino, com 182 reservadas para cotas raciais.

– 105 vagas para candidatas do sexo feminino, sendo 21 destinadas a cotas raciais.

– Área de Saúde: 80 vagas, com 11 reservadas para cotas raciais.

– Área de Música: 30 vagas, distribuídas entre os seguintes instrumentos: – Clarineta em MIB/Clarineta em SIB – 8 vagas;- Saxhorne Barítono em SIB/Saxhorne Baixo em SIB – 4 vagas; – Trombone Tenor em SIB (de vara)/Trombone Baixo em SIB (de vara) – 7 vagas; – Trompa em Fá – 1 vaga; – Trompete em MIB/SIB – Cornetim em SIB/Flueglhorne em SIB – 6 vagas; – Tuba em MIB/Tuba em SIB – 4 vagas.

Os candidatos aprovados ingressarão no Curso de Formação e Graduação de Sargentos (CFGS) em 2026. Durante o curso, a remuneração inicial é de R$ 1.517,00. Após a conclusão, os formados assumirão o posto de 3º Sargento, com remuneração de R$ 5.978,00, incluindo soldo e adicionais militares.

REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

– Escolaridade: Ensino médio completo. Candidatos cursando o último ano poderão se matricular, desde que apresentem o certificado de conclusão até o início da formação.

– Idade:

– Área Geral: entre 17 e 24 anos.

– Áreas de Música e Saúde: entre 17 e 26 anos.

– Altura mínima:

– Homens: 1,60m (ou 1,57m para menores de 17 anos com comprovação de possibilidade de crescimento).

– Mulheres: 1,55m.

– Área de Música: Necessário demonstrar habilidade na leitura e execução de partituras do instrumento correspondente, passando por Exame de Habilitação Musical.

– Área de Saúde: Exige formação técnica ou superior em Enfermagem e registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

INSCRIÇÕES

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da ESA no período de 31 de março a 18 de maio de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 95,00. Candidatos que se enquadram nos critérios de doadores de medula óssea, inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) ou membros de famílias de baixa renda podem solicitar isenção da taxa entre 31 de março e 4 de abril de 2025.

ETAPAS DO CONCURSO

1. Prova Objetiva e Redação: Agendada para 28 de setembro de 2025, das 13h às 17h. A prova objetiva será composta por questões de Matemática, Português, História, Geografia, Inglês e Conhecimentos Específicos, variando conforme a área escolhida. A redação exigirá nota mínima de 5 para aprovação.

2. Avaliação de Títulos;

3. Exame de Habilitação Musical (para candidatos da área de Música);

4. Investigação Social;

5. Exames de Aptidão Física (preliminar e definitivo);

6. Revisão Médica;

7. Comprovação por Heteroidentificação (para candidatos autodeclarados pretos ou pardos).

LOCAIS DE FORMAÇÃO

O curso será realizado em duas etapas. No primeiro ano, os alunos serão distribuídos em Unidades Escolares Tecnológicas do Exército em diversas cidades, como Juiz de Fora (MG), Natal (RN), Fortaleza (CE), entre outras. No segundo ano, a formação ocorrerá na Escola de Sargentos de Logística (EsSLog), na ESA ou no Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAAvEx), conforme a área escolhida.

Para mais detalhes e acesso ao edital completo, os interessados devem consultar o site oficial da ESA.

