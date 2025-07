Escalação do Fluminense: Renato deve manter formação com três zagueiros e tem dúvida na lateral direita

Renato Gaúcho durante último treino do Fluminense antes da semifinal — Foto: Marcelo Gonçalves/FFC

Treinamentos indicam que Renê tende a ganhar o lugar de Freytes e esquema utilizado em vitórias sobre a Inter de Milão e Al-Hilal deve ser repetido contra o Chelsea

O Fluminense que enfrentará o Chelsea nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Metlife Stadium deve manter a formação com três defensores usada nos últimos dois jogos. Porém, com uma novidade: a tendência é que Renê substitua Freytes, suspenso por acúmulo de cartões amarelos.

Os treinamentos indicaram que o lateral-esquerdo de origem está à frente na disputa com Thiago Santos e tende a ganhar a vaga. A qualidade na saída de bola e o fato de ser canhoto pesaram a favor do jogador por ajudar a suportar a pressão alta que deve ser exercida pelos ingleses.

Outra mudança é a entrada de Hércules no lugar de Martinelli, que também estará cumprindo punição na partida. O camisa 35 foi o herói das últimas duas classificações saindo do banco de reservas e volta a ganhar oportunidade entre os titulares.

Há ainda uma dúvida na lateral-direita. Samuel Xavier está sendo avaliado por causa de desgaste muscular e está sendo preparado para a partida. Caso não esteja pronto, existe a chance de Guga começar jogando.

Escalação provável: Fábio, Ignácio, Thiago Silva e Renê; Guga (Samuel Xavier), Bernal, Nonato, Hércules e Fuentes; Arias e Cano.

O Fluminense tenta vaga inédita na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Para isso, basta uma vitória contra o Chelsea. O empate leva a partida para a prorrogação e, permanecendo a igualdade, para a disputa de pênaltis.

