Escola César Almeida, em Moraes Almeida (PA), conquista prêmio nacional na OLITEF 2024

Foto: Reprodução | Recurso será investido em Laboratório de Informática para os alunos

A Escola Municipal de Educação Infantil e Fundamental César Almeida, localizada no Distrito de Moraes Almeida, a cerca de 300 km do centro urbano de Itaituba, alcançou reconhecimento nacional ao se destacar na Olimpíada Brasileira de Educação Financeira (OLITEF) 2024. A instituição foi contemplada com uma premiação no valor de R$ 100.000,00, que será destinada à criação de um moderno Laboratório de Informática.

A conquista foi resultado da mobilização de 554 estudantes, coordenados pela professora Lucinéia Deina Thies e com apoio do diretor Emerson Emílio. Do total, 59 alunos conquistaram medalhas, e todos receberam certificados de participação e honra ao mérito.

A entrega oficial da premiação ocorreu na última terça-feira (26), com a presença de representantes do Instituto Brasil Solidário, responsável pela gravação do vídeo oficial do evento. O prêmio contempla 19 notebooks, duas impressoras, kits de jogos, uma tela de projeção e um projetor multimídia, equipamentos que irão fortalecer o ensino e ampliar as oportunidades de aprendizado dos estudantes.

A cerimônia contou com a participação do vice-prefeito Dirceu Biolchi, do vereador Valdecy do Peixe e de representantes da Secretaria Municipal de Educação, que celebraram o feito como um marco para a educação no distrito de Moraes Almeida.

Fonte: Jornal Folha do Progresso Com informações ASCOM/SEMED e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/08/2025/08:04:53

