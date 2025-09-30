Escola do Ensino Médio de Moraes Almeida é destruída por forte ventania; veja vídeo

Foto:Reprodução | Já se passaram praticamente 3 anos e até hoje a obra ainda não foi concluída e agora, a cobertura da escola, em metálica, foi destruída pelo vento

Um vento forte recentemente em Moraes Almeida, destruiu toda estrutura metálica (cobertura) da Escola Estadual de Ensino Médio que o Estado, via Prefeitura Municipal de Itaituba, está construindo desde o ano de 2022.

A obra teve início em 2022. O Estado assinou convênio com a Prefeitura Municipal de Itaituba, que por sua vez realizou a Licitação. A empresa vencedora foi E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ/MF Nº 09.319.572/0001-02, com sede na Avenida Aramanay Couto, nº 868, Bairro Bela Vista, na Cidade de Itaituba. O valor do contrato foi de R$ 7.845,562,90. A previsão da conclusão da obra, segundo o contrato é de 365 dias. Ou seja, a obra teria que está concluída no dia 5 de Agosto de 2023.

Já se passaram praticamente 3 anos e até hoje a obra ainda não foi concluída e agora, a cobertura da escola, em metálica, foi destruída pelo vento. Conforme EMPENHO Nº 05080025, datado de 5 de Agosto de 2022, o município empenhou o montante de R$ 7.845.562,90 para a empresa contratada, E.F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES.

O MUNICIPIO JÁ PAGOU 6 PARECLAS, DAS 8 PARCELAS DA OBRA. Vejamos: dia 30/06/2022, pagou o valor de R$ 342.626,78; no dia 01/07/2022, pagou R$ 544.767,93; no dia 17/05/2023, pagou R$ 887.394,76; no dia 13/09/2023, pagou R$ 887.394,76; no dia 15/03/2024, pagou R4 887.394,76 e no dia 05/03/2025 pagou R$ 887.394,76. Total pago até agora R4 4.436.973,76.

A obra ainda está muito longe de ser concluída, conforme pode se constatar in loco e nas fotos registrados pela reportagem.

Na última visita do Secretário de Estado de Educação em Itaituba, Ricardo Sefer, conversou com o vice-prefeito Dirceu Biolchi, e cobrou do executivo a conclusão da obra. Inclusive, o Secretário ameaçou o município, que no caso de não concluir urgente a obra, o Estado tomará as devidas providências contra o município e a empresa contratada. O próprio vice-prefeito Dirceu Biolchi reconheceu a falta de compromisso com a obra pela empresa contratada na gestão do ex-prefeito VALMIR CLIMACO DE AGUIAR.

Esta empresa E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA é a mesma firma que foi contratada em 2018 pelo município para fazer a reforma e ampliação da Escola Estadual Maria do Socorro Jacob na cidade de Itaituba.

A empresa recebeu mais de R$ 2.000.000,00 e nunca concluiu a obra. O mesmo método foi adotado. O Estado assina convênio com o Município e este por sua vez contratada empresa para executar a obra.

A empresa E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO está em nome de ERNANDES F. MOURA, porém, quem administra ela é o Senhor Erinaldo Silva, conhecido por NALDO DA MADEIREIRA.

