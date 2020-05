Escola pega fogo em Moraes Almeida

Um colégio pegou fogo na manhã desta quinta-feira (07) no distrito de Moraes Almeida Município de Itaituba.(Foto:Via WhatsApp)

De acordo com a informação , o incêndio na instituição de ensino iniciou nas salas de aula ,forros, cadeiras e armários ficaram completamente destruídos. Ainda não se sabe as causas do incêndio, populares ajudam pagar o fogo, não existe corporação de bombeiros no distrito. Ninguém se feriu.

Aguardem mais informações….

