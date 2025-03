Escola promove 3ª caminhada em homenagem ao Dia Internacional da Mulher em Marabá

(Foto: Redes Sociais) – Ao som de Mulher (Sexo Frágil) de Erasmo Carlos, dezenas de alunos (as) distribuíram brindes para mulheres da comunidade

Estudantes, professores e a gestão da Escola Estadual de Ensino Médio de Tempo Integral “Dr. Gabriel Sales Pimenta” participaram na manhã desta sexta-feira (7), de 1,5 km de caminhada nas ruas do Bairro Morada Nova, em Marabá, sudeste estadual, em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março.

Com cartazes e faixas em mãos com frases que enaltecem a mulher, os alunos distribuíram brindes para a comunidade e também se caracterizaram de figuras femininas importantes na história. No percurso, populares registraram o momento e receberam o carinho dos discentes. O DMTU (Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Urbano) deu apoio durante o percurso, para evitar acidentes.

Para o diretor da instituição de ensino, Fabrício Lima, a 3ª caminhada tem uma ótima aceitabilidade dos discentes e toda comunidade escolar. “Os próprios alunos foram os protagonistas de todos os momentos que aconteceram dentro da escola, pesquisas, estudos, que antecederam a caminhada. Não poderíamos deixar de homenagear as mulheres que são tão importantes e magníficas em nossa vida e sociedade. A Escola Gabriel Sales pelo terceiro ano consecutivo realiza essa atividade alusiva ao Dia Internacional da Mulher”, complementa o gestor.

A Escola Estadual Dr. Gabriel Sales Pimenta é subordinada à Seduc (Secretaria de Estado de Educação do Pará), em Marabá, representada pela Diretoria Regional de Ensino (DRE) e atualmente atende mais de 500 alunos no turno integral. No último Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), a escola foi destaque dando um salto de 2.9 para 4.1 pontos.

DRE- “O Dia Internacional da Mulher é mais do que uma comemoração, é um momento de reflexão sobre os desafios e conquistas das mulheres na sociedade. A Escola de Tempo Integral Dr. Gabriel Sales Pimenta demonstra, com esta ação, o compromisso da educação em promover o respeito, a equidade e o protagonismo feminino. Valorizar essa pauta dentro do ambiente escolar é formar cidadãos mais conscientes e preparados para construir uma sociedade mais justa e igualitária”, explicou Magno Barros, diretor da DRE.

O professor de Física Milton Severino da Silva Júnior, trabalha há oito anos na Gabriel Sales Pimenta, ele contou que a aluna Ester Yasmin deu a ideia de caracterizar alguns alunos com personagens femininos importantes, escolhendo a personagem Malala pelo ativismo, história e luta na educação e direitos humanos. “A Malala teve uma violência aos doze anos e passou a lutar nessas áreas. Esse momento de caminhada é muito bom, por ser uma atividade extra sala de aula, onde os alunos tem um envolvimento ímpar. É gratificante ver essa participação deles, eles gostam muito e edifica o conhecimento”, relata o docente.

Heloá Estéfany Barros de Macedo, aluna do 1º ano do Ensino Média, estava vestida de “Malala”. “Ela [Malala] foi importante pelo estudo, ela foi impedida de estudar e começou a realizar o movimento. Estudamos a biografia da personagem antes para depois incorporar a personagem. Está sendo ótimo prestigiar às mulheres”, conta a aluna.

Irmã Luzia Gomes é freira há 14 anos na comunidade de Morada Nova, ela estava passando na rua quando avistou a caminhada. “Eu acho essa caminhada muito importante, porque isso externa o valor da mulher, que é tão fundamental em nosso tempo, desde a criação. A gente lembra o amor de Deus vendo expresso na mulher, a ternura, carinho, cuidado e a maternidade tão necessária com as crianças, em toda vida fundamental do ser humano. Parabéns para vocês educadores que expressam essa catequese aos nossos jovens de hoje”, elogia ela.

Fonte: Ingrid Sales – Emilly Coelho e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2025/14:38:45

