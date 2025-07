Escritora de Novo Progresso, Maria Daluz Ribeiro Boian, tem obra destacada na Bienal do Livro 2025 no Rio de Janeiro

A Bienal do Livro 2025 foi palco de grandes emoções, diversidade cultural e homenagens à literatura nacional. Entre os autores em destaque, a escritora Maria Daluz Ribeiro Boian, moradora de Novo Progresso (PA), teve sua obra celebrada durante o lançamento da “Primeira Antologia da Delegação das Academias Nacional e Internacional de Letras, Música e Artes”.

Embora não tenha podido comparecer pessoalmente ao evento, realizado no Rio de Janeiro, Maria Daluz foi representada com carinho e respeito pela presidente da academia, Andrea Cunha, outros autores também tiveram suas obras destacadas, Marcone Rocha, Gleidhy Mendes, Nara Müller, Priscila Faria, Elizeth Godoy, Márcio Cerbella, Paullä Komino, Ana Lucia Neves e Marcos Pratt.

A participação da Academia de Letras e Artes da Cidade do Rio de Janeiro foi marcada por momentos de emoção, como apresentações literárias, poesias, contos e sorteios de livros, reafirmando o compromisso com a valorização de escritores contemporâneos de diferentes partes do Brasil.

