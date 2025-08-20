Escritora de Novo Progresso será empossada na Academia de Letras e Artes do Rio Grande do Sul

A escritora e educadora Maria Daluz Boian, moradora de Novo Progresso (PA), recebeu mais uma importante honraria no cenário cultural brasileiro. No próximo dia 08 de novembro, às 19h, na Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre (RS), ela será oficialmente empossada como acadêmica da ABARS – Academia de Letras e Artes do Rio Grande do Sul.

Maria Daluz já acumula diversos reconhecimentos: foi destaque entre os 100 melhores autores da Antologia Literária 2025, teve obra apresentada na Bienal do Livro 2025 no Rio de Janeiro e também foi empossada como membro imortal da Academia Mineira de Belas Artes.

Segundo a escritora, cada conquista representa o poder transformador da literatura: “A literatura me deu asas, e agora voo mais alto com a ABARS”, destacou.

