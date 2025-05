Espancados, esfaqueados e carbonizados: Gaúchos são vítimas de quádruplo homicídio em Santa Catarina

Foto: Polícia Civil | Três gaúchos foram vítimas de um quádruplo homicídio que aconteceu na cidade catarinense de São João Batista, localizada no Vale do Rio Tijucas, no último sábado (17).

Os homens mortos, com idades entre 18 e 36 anos, eram naturais de Estância Velha, Gravataí, Porto Alegre e Tijucas (em Santa Catarina), mas todos residiam no município onde o crime foi cometido.

Segundo o delegado Cristiano Sousa, que investiga o caso, os homens foram atacados quando estavam em uma rua do bairro Timbezinho, onde há um ponto de tráfico de drogas. Os agressores teriam os atingido com facadas e pauladas e, depois, colocado os corpos em um carro.

Já sem vida, as vítimas foram levadas até uma área deserta, a cerca de 2 quilômetros do local das execuções, onde foi ateado fogo no veículo em que eles estavam. Os corpos foram encontrados completamente carbonizados.

A investigação apura que o crime tenha sido motivado por disputa ou acerto de contas no tráfico de drogas.

Até a tarde desta quinta-feira (22), ninguém havia sido preso. A Polícia Civil não informa, para não atrapalhar o andamento do caso, quantas pessoas participaram do ataque e se o grupo já foi identificado.

Identificações

O delegado ressalta que, devido ao estado dos corpos, a Polícia Científica deve levar algumas semanas para entregar o laudo técnico, quando haverá a confirmação definitiva das identidades. Contudo, a Polícia já divulga, de forma preliminar, os nomes dos mortos.

O mais velho era Tieisson Ramon de Oliveira, de 36 anos, natural de Estância Velha. Ele não tinha registro de antecedentes.

Guilherme Vinicius Bittencourt, nascido em Gravataí, tinha 18 anos e antecedente por crime contra o patrimônio. Gabriel de Azevedo Pereira, de 19 anos, era de Porto Alegre e tinha passagens na polícia por tráfico de drogas.

A única vítima de Santa Catarina era Gabriel Salomão de Souza, de 20 anos, que tinha antecedentes por crime de menor potencial ofensivo.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/05/2025/14:00:21

