Espetáculo ‘Suindara’ do Amapá abre apresentações do III Festival Solos do Pará nesta quinta, 21

Personagem de “Suindara” transita entre o real e o mítico — Foto: Ângelo Barbosa

Inspirado na encantaria e nas crenças populares amazônicas, ‘Suindara’ apresenta uma personagem que transita entre o real e o mítico, trazendo à cena a força simbólica da Matinta Pereira.

Começa nesta quinta-feira (21) a terceira edição do Festival Solos do Pará, que segue até 26 de agosto movimentando a cena cultural de Santarém com seis espetáculos teatrais e atividades formativas gratuitas. A abertura será às 20h, no Auditório Maestro Wilson Fonseca, na Unidade Rondon da Ufopa, com o solo “Suindara”, da atriz amapaense Lorrane Costa, da Cia Trecos In Mundos. A classificação indicativa é para maiores de 14 anos.

A Cia Trecos in Mundos é uma companhia de artes integradas, criada em 2017, que realiza experimentações cênicas inter-relacionando arte, discurso e memória. O grupo nasceu de encontros para pesquisas em circo e teatro, incorporando novos artistas e diferentes linguagens, e segue abrindo espaços para descobertas poéticas e inovação estética.

Inspirado na encantaria e nas crenças populares amazônicas, “Suindara” apresenta uma personagem que transita entre o real e o mítico, trazendo à cena a força simbólica da Matinta Pereira. “Este trabalho nasce de uma pesquisa sobre o feminino amazônico e sobre as mulheres que, como a Suindara, carregam em si marcas de luta e resistência”, afirmou Lorrane Costa.

Para o coordenador-geral do festival, Elder Aguiar, a escolha do Amapá para abrir a programação reforça a integração cultural da Amazônia.

“Desde a primeira edição buscamos valorizar a produção regional e criar pontes entre artistas de diferentes estados. Trazer a Suindara é um convite ao público para mergulhar nas histórias, nos saberes e nas poéticas da floresta”, destacou.

Na sexta-feira (22), o evento segue com “O Sarau do Feupuudo”, do ator e diretor Marcos Efraim (AM). A montagem é interativa: o público se torna protagonista ao lado do palhaço Feupuudo, vivenciando momentos de lirismo, humor e sensibilidade. Produção e operação de som: Léo Alfaia.

Durante todo o festival, das 14h às 18h, acontece a oficina gratuita “Montagem de Solos Teatrais”, conduzida pela professora Dra. Andréa Flores, do Coletivo Xoxós de Belém, oferecendo aprendizado e experimentação para artistas e interessados no universo do teatro solo.

Todas as apresentações começam às 20h e têm ingresso gratuito, distribuído uma hora antes de cada sessão. Toda a programação conta com acessibilidade em Libras, posterior audiodescrição e transmissão ao vivo pelo canal do Grupo Olho D’Água no YouTube.

O Festival Solos do Pará é realizado pela Associação Artístico Cultural Olho D’Água, com patrocínio do Banpará e Banco da Amazônia, e apoio da UFOPA, Secretaria Municipal de Cultura de Santarém e Grupo de Teatro Iurupari.

Programação do III Festival Solos do Pará

21/08 – Quinta-feira – 20h: Suindara – Cia Trecos in Mundos (AP) – 14 anos – 40 min

22/08 – Sexta-feira – 20h: O Sarau do Feupuudo – Feupuudo Produções (AM) – Livre – 50 min

23/08 – Sábado – 20h: Exagero Total – Grupo FACES (PA) – 12 anos – 50 min

24/08 – Domingo – 20h: Rala, Palhaço! – Coletiva Xoxós (PA) – 12 anos – 40 min

25/08 – Segunda-feira – 20h: Acontece – Flor de Jambu Produções (PA) – 16 anos – 60 min

26/08 – Terça-feira – 20h: Curupirá – Coletiva Xoxós (PA) – 16 anos – 50 min (Encerramento)

Fonte: g1 Santarém e Região — PA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2025/15:30:49

