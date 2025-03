Esporte e meio ambiente: projeto Toque para o Futuro promove plantio de mudas em Altamira*

(Fotos:Divulgação) -Ação patrocinada pela Equatorial Pará reuniu as famílias dos 400 alunos atendidos pelo projeto em um sábado de muita diversão e conscientização no bairro Jatobá

Nem o sol forte afastou a turma do projeto Toque para o Futuro em Altamira, no Sudoeste do Pará, na tarde do último sábado (01). Animados e uniformizados, os alunos participaram de uma palestra educativa sobre coleta seletiva, preservação do meio ambiente e conscientização ambiental, aguardando ansiosos o momento do plantio das mudas. A ação, promovida pela coordenação do projeto, faz parte do calendário de atividades do programa.

“Esse momento é essencial dentro do projeto, pois incentiva a consciência ambiental da comunidade por meio das crianças. Aqui, ensinamos aos alunos que a arborização é fundamental para a qualidade de vida de todos e que cuidar dos espaços verdes é uma responsabilidade coletiva. Eles serão multiplicadores desse conhecimento, mostrando às famílias que pequenas ações, como o plantio de uma muda, fazem toda a diferença.”, destacou Edvanir França, coordenador do projeto.

Patrocinado pela Equatorial Pará, o Toque para o Futuro atende 400 meninos e meninas entre 6 e 18 anos, utilizando o esporte como ferramenta de transformação social. Todos os participantes recebem uniformes completos e têm acesso a atividades esportivas e educativas, como palestras sobre preservação ambiental, segurança no trânsito e cidadania, além de alimentação durante o período em que estão nos treinos. Para ingressar no projeto, os alunos devem pertencer à comunidade, ser de baixa renda, estar matriculados e frequentar regularmente a escola.

“É indescritível ver esse projeto acontecer e transformar vidas. As crianças estão felizes, envolvidas e se dedicam às atividades com entusiasmo. Isso demonstra o quanto acertamos ao patrocinar iniciativas como essa. O próprio nome do projeto já diz tudo: a Equatorial está investindo em um futuro melhor, ajudando esses jovens a enxergarem seu valor e a acreditarem que têm o direito de sonhar alto.”, reforçou Leonardo da Mata, gerente de Relacionamento com o Cliente da Equatorial Pará.

*Plantio de mudas*

Para enriquecer ainda mais a experiência, a coordenação do projeto convidou a engenheira agrônoma Alcione da Silva Félix e a engenheira ambiental e sanitarista Ávylla Duarte. Sob a orientação delas, os alunos aprenderam sobre o impacto da floresta no clima e a responsabilidade do ser humano na preservação ambiental.

O momento mais simbólico do evento foi o plantio da primeira muda, um jatobá – árvore que dá nome ao bairro beneficiado pelo projeto. O plantio foi realizado pelo pequeno Arthur Gabriel, de 5 anos e pelo gerente Leonardo da Mata.

A ação mobilizou não apenas os alunos e suas famílias, mas também funcionários da Equatorial Pará e moradores da comunidade, que se uniram para realizar o maior plantio de espécies já registrado no bairro, com 200 mudas plantadas. O local escolhido foi o Centro Comunitário e os arredores do campo de futebol, que agora conta com espécies como ipê-branco, maxarimbé, açaí, coco, manga, caju e jatobá, entre outras.

*Mais um projeto de impacto social*

Este é o segundo projeto patrocinado pela Equatorial Pará por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. Em 2024, crianças de bairros carentes de Altamira e Uruará participaram do B5 Futebol de Campo, que atendeu mais de 600 jovens. Como resultado da iniciativa, dois alunos foram observados por clubes de futebol, e um deles já assinou contrato com o Bahia Futebol Clube, enquanto o outro segue em negociação.

Com ações como essa, a Equatorial Pará reafirma seu compromisso com a transformação social, utilizando o esporte e a educação ambiental para inspirar novas gerações e fortalecer comunidades.

