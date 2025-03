Esposa de Amado Batista passa ‘perrengue’ durante lua de mel com o cantor: “Esqueci que eu casei”

A miss contou detalhes sobre a situação delicada que viveu | Bnews – Divulgação Reprodução/ Instagram

Calita Franciele passou por um perrengue ao chegar em sua lua de mel com o marido, o cantor Amado Batista, nesta quinta-feira (20). A miss revelou que esqueceu todos os seus biquínis em casa, ficando sem opções para curtir os dias de sol em resort de luxo na Bahia.

“Deixa eu contar para vocês uma coisa que aconteceu. Os meus biquínis eu deixei todos na casa da minha mãe. Esqueci que eu casei. Vim para a lua de mel [sem nenhum]. A minha sorte é que tinha chegado uns recebidos”, disse ela, que é 51 anos mais nova que o artista.

“Só que veio a parte de cima, mas não veio a calcinha do biquíni. Fui a uma lojinha e comprei, só que é de outra cor. Eu queria usar esse [biquíni], então falei ‘vou assim mesmo’”, completou a jovem ,exibindo o look.

Ela e Amado se casaram no último sábado (15), em uma fazenda luxuosa no interior do Mato Grosso. A cerimônia foi marcada por uma série de momentos emocionantes, mas terminou com uma briga de duas mulheres pelo buquê de flores da noiva.

Fonte: Franciely Gomes – Bnews e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/03/2025/13:00:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...