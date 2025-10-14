Esposa de Gregorio Duvivier refaz foto em Alter do Chão, no Pará

Foto:Reprodução/Instagram | No post, a artista escreveu um texto em homenagem ao marido, lembrando que o primeiro registro foi feito antes do casamento.

Atriz publicou registro ao lado das filhas e relembrou viagem feita com Gregorio Duvivier, com quem é casada desde 2014

A atriz Giovanna Nader publicou em suas redes sociais uma nova foto tirada em Alter do Chão, no Pará, no mesmo local onde esteve há dez anos com o ator Gregorio Duvivier. Na imagem atual, Giovanna aparece acompanhada das filhas Marieta, de 7 anos, e Celeste, de 3.

No post, a artista escreveu um texto em homenagem ao marido, lembrando que o primeiro registro foi feito antes do casamento. Segundo ela, retornar ao local com as filhas simboliza a construção da família.

“Dez anos separam a primeira e a segunda foto, mas o lugar é exatamente o mesmo. Alter do Chão foi a primeira viagem que eu e o Greg fizemos quando nos conhecemos, e poder voltar com nossas meninas é um sonho realizado”, escreveu.

Gregorio Duvivier também publicou uma mensagem sobre a viagem. O ator afirmou que a experiência foi marcante para toda a família e agradeceu pelas pessoas que conheceram no local.

“Voltando pra casa depois de uma semana nesse paraíso chamado Alter do Chão. Dessa vez, viemos com as crianças, que nunca vão esquecer dessa imersão. E viva a Giovanna, melhor companheira de viagem e de vida”, afirmou.

