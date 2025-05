Esquema de fraudes na Caixa Econômica no Pará causa prejuízo de R$ 4 milhões

Durante a operação, uma pessoa foi presa em flagrante por tráfico de drogas — Foto: Ascom/PF

Mais de mil contas da Caixa foram fraudadas entre 2021 e 2023, segundo investigações da PF. Uma pessoa foi presa.

Um esquema milionário de fraudes bancárias foi alvo da Polícia Federal no Pará, que deflagrou a Operação Network nesta sexta-feira (23), em Redenção, no sul do estado.

Segundo as investigações, mais de mil contas da Caixa Econômica Federal foram invadidas pelos criminosos, causando prejuízo de R$ 4 milhões aos cofres públicos. Vinte e quatro pessoas são investigadas. Durante as buscas, um homem foi preso com drogas.

De acordo com a PF, o esquema funcionava por meio de dispositivos eletrônicos e informáticos, configurando furto mediante fraude e associação criminosa. Os crimes ocorreram entre os anos de 2021 e 2023.

Durante o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, um dos investigados foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, os policiais encontraram 18 papelotes de cocaína, uma porção de maconha e cinco celulares que serão periciados.

A primeira fase da operação havia sido deflagrada em 25 de setembro de 2024, quando cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Segundo a PF, as investigações continuam e outros envolvidos podem ser identificados nos próximos dias.

O material apreendido será analisado para aprofundar as apurações e rastrear os valores desviados. A Polícia Federal também trabalha para identificar a destinação do dinheiro e possíveis conexões do grupo com outras regiões do país.

