Essa é a previsão do tempo para o último final de semana de julho no Pará

Confira a previsão do tempo para o último final de semana de julho no Pará. | Raphael Luz/Ag. Pará

Confira a previsão do tempo para o último fim de semana de julho, de acordo com boletim do Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) divulgou a previsão do tempo para os dias 26 e 27 de julho, último final de semana do mês.

De acordo com o boletim elaborado pelo Núcleo de Monitoramento Hidrometeorológico, o tempo deve permanecer quente e úmido no sábado (26), com chuvas isoladas em algumas regiões. No domingo (27), o cenário muda, com predomínio de tempo seco, embora a sensação de abafamento ainda persista devido à alta umidade do ar.

Na Região Metropolitana de Belém, o sábado será de manhã parcialmente nublada e tempo abafado, com temperaturas entre 26 ºC e 32 ºC. Há alta probabilidade de trovoadas moderadas no fim da tarde e início da noite. Já no domingo o tempo muda, e o céu deve ficar mais limpo e seco, com redução das chuvas. Em Mosqueiro, ainda pode ocorrer chuva passageira no início da noite.

No nordeste paraense, o sábado deve ter manhã estável, mas com previsão de chuva moderada à tarde e à noite, principalmente no litoral. As praias de Marudá, Ajuruteua e Salinópolis devem registrar pancadas de chuva entre 16h e 20h. No domingo, o dia será quente e úmido, com possibilidade de chuva fraca e isolada à tarde. À noite, o tempo tende a ficar mais estável, com temperaturas variando entre 22 ºC e 24 ºC.

No arquipélago do Marajó, o sábado será de céu claro, calor intenso e alta umidade. Há baixa probabilidade de chuvas, mas pancadas isoladas podem ocorrer no fim do dia. No domingo, o tempo permanece seco e com poucas nuvens. Em Muaná, as temperaturas variam entre 23 ºC e 33 ºC.

No sudeste e sudoeste do Pará, o cenário é de estabilidade atmosférica para ambos os dias. As manhãs serão ensolaradas e as tardes com variação de nuvens, sem previsão de chuva. As noites devem ser abafadas. Em Nova Ipixuna, os termômetros podem atingir até 34 ºC.

No Baixo Amazonas e Calha Norte, as manhãs de sábado e domingo serão quentes e úmidas, com possibilidade de chuvas fracas a moderadas à tarde e à noite, especialmente na porção oeste da região. Em Alenquer, as temperaturas devem variar entre 24 ºC e 36 ºC.

A previsão também inclui os horários e alturas das marés para diferentes pontos do estado. Em Mosqueiro, por exemplo, a maré alta no domingo (27) está prevista para as 13h32, com 3,13 metros. Já em Salinas, um dos destinos mais procurados no veraneio paraense, a maré alta de sábado e domingo está prevista para às 8h29, com 4,97 metros e para as 9h04 com 4,90 metros, respectivamente.

