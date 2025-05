“Está faltando marido”: padre paraense detona mães de bebês reborn

Foto: Reprodução | O padre paraense e influenciador digital Patrick Fernandes causou polêmica nas redes sociais ao criticar as chamadas “mães de bebês reborn”.

O padre paraense e influenciador digital Patrick Fernandes causou polêmica nas redes sociais ao criticar as chamadas “mães de bebês reborn” — mulheres que cuidam de bonecas com aparência realista como se fossem filhos. Em tom irônico e indignado, ele disse não conseguir “normalizar” o comportamento e associou a prática à falta de maturidade emocional na sociedade.

Com mais de 6,6 milhões de seguidores no Instagram e 2,9 milhões no TikTok, o padre disparou:

“Está tendo chá revelação, encontro no parque com os nenéns reborn e as mães estão levando [as bonecas] para o hospital. Jesus, volta logo”, disse em vídeo que já ultrapassou 2,1 milhões de visualizações.

“Está faltando marido”

Patrick também criticou a aparência dos bonecos e fez um comentário que repercutiu negativamente:

“Está faltando marido para essas mulheres se ocuparem de alguma forma. Porque não é possível. Essas bonecas parecem o capiroto”, disse.

“Eu não conseguiria dormir com um bebê reborn aqui.”

Reação e resposta às críticas

Diante da repercussão — com mais de 9 mil comentários — o padre voltou às redes sociais para reafirmar sua posição e responder às críticas.

“Não consigo normalizar uma situação como essa. Nós estamos vivendo uma geração de adultos infantilizados. Casam, mas continuam vivendo como crianças mimadas”, concluiu.

Apesar das críticas, muitas pessoas defenderam o uso dos bebês reborn como ferramenta terapêutica, especialmente no tratamento de luto, depressão e ansiedade. A fala do padre gerou debates entre seguidores, dividindo opiniões sobre liberdade pessoal, fé e respeito às escolhas individuais.

