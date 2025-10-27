Estabelecimento é interditado e menor apreendido durante operação “Tolerância Zero” em Novo Progresso

Foto: Ilustrativa | Na noite deste sábado (25), a Polícia Militar de Novo Progresso, em conjunto com o Conselho Tutelar, realizou mais uma etapa da operação “Tolerância Zero”, com o objetivo de intensificar a fiscalização em bares, lanchonetes e outros estabelecimentos noturnos da cidade. A ação integra um conjunto de medidas voltadas à segurança pública e à proteção de menores de idade, especialmente durante os finais de semana, quando há maior movimento nesses locais.

Durante as abordagens, um menor de idade foi localizado desacompanhado em um estabelecimento noturno, em horário não permitido pela legislação. Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), menores não podem permanecer em ambientes de consumo e venda de bebidas alcoólicas sem a presença dos responsáveis legais. Diante da irregularidade, o local foi imediatamente notificado e interditado pelas autoridades para que possa se adequar às normas legais e de funcionamento.

O adolescente foi apreendido e, em seguida, encaminhado ao Conselho Tutelar, que realizou os procedimentos de praxe, garantindo o retorno seguro à residência. Os pais foram notificados e orientados quanto à responsabilidade prevista na legislação sobre a presença de menores em locais inadequados e sobre os riscos que esse tipo de exposição pode representar.

De acordo com o comando do 46º Batalhão da Polícia Militar, a operação “Tolerância Zero” tem caráter contínuo e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), Diretoria de Trânsito de Novo Progresso (Ditranp) e Polícia Civil. As equipes atuam de forma integrada, buscando prevenir situações de vulnerabilidade, consumo de álcool por menores, brigas, acidentes e outros delitos relacionados à vida noturna.

As autoridades reforçam que o trabalho conjunto continuará em todo o município, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas, promover a segurança da população e proteger crianças e adolescentes, conforme determina a legislação vigente.

“Essas fiscalizações são fundamentais para manter a ordem pública e assegurar que os estabelecimentos cumpram as regras. A presença de menores em locais impróprios será tratada com a seriedade que a lei exige”, destacou o comando do 46º BPM.

A operação segue em andamento e novas ações estão previstas para os próximos dias.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/10/2025/08:13:58

