Estação das Docas recebe totem interativo em contagem regressiva para a COP30 em Belém

Estação das Docas recebe totem interativo em contagem regressiva para a COP30 — Foto: Divulgação

Instalado entre os armazéns 1 e 2, o painel integra a campanha “Vem aí a COP da Floresta”.

Um totem interativo foi instalado na Estação das Docas, um dos principais pontos turísticos de Belém, para marcar a contagem regressiva de 100 dias para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30. O evento será realizado na capital paraense entre os dias 10 e 21 de novembro.

O painel foi instalado entre os armazéns 1 e 2 do complexo e chama a atenção pelas cores vibrantes e elementos gráficos que fazem referência à biodiversidade amazônica. A estrutura destaca a campanha “Vem aí a COP da Floresta”, reforçando a importância de discutir as mudanças climáticas a partir do território amazônico.

“Receber esse painel é simbólico para a Estação das Docas. Além de sermos um espaço de cultura e turismo, também queremos ser um ponto de diálogo com a sustentabilidade e com o futuro da Amazônia”, afirma Ruan Rocha, diretor-presidente da OS Pará 2000, que administra o complexo.

Além de funcionar como ponto de informação e engajamento, o totem convida moradores e visitantes a refletirem sobre a preservação ambiental. O público também é incentivado a registrar o momento com fotos e vídeos nas redes sociais, utilizando a hashtag #COP30NoPará.

O complexo é aberto ao público de domingo a quinta das 10h à 00h, e às sextas e aos sábados das 10h à 1h.

