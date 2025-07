Estações Cidadania superam 275 mil atendimentos no primeiro semestre de 2025

(Foto: Reprodução) – Números se referem somente ao primeiro semestre do ano de 2025

Presente em municípios estratégicos do Pará, as Estações Cidadania reforçam o compromisso do Governo do Estado com a garantia de maior acesso a serviços essenciais à população. Coordenadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), as Estações Cidadania ultrapassaram a marca de 275 mil atendimentos apenas no primeiro semestre de 2025, consolidando-se como uma importante ferramenta de aproximação entre o cidadão e os serviços públicos.

Os números reforçam a importância da prestação de serviços de qualidade para a população. “As Estações Cidadania promovem a descentralização de serviços que, antes, só poderiam ser realizados na capital, Belém. Elas reúnem em um único espaço atendimentos de diversos órgãos municipais, estaduais e federais, proporcionando ao cidadão mais conforto, acessibilidade e tecnologia”, assinalou Gabriel Perez, secretário adjunto de Modernização e Gestão Administrativa da Seplad.

“A localização das unidades em municípios estratégicos é uma aposta bem-sucedida do Estado, como evidenciam os números, com o objetivo de garantir mais cidadania, inclusão e eficiência para todos que utilizam e prestam os serviços. Assim, o cidadão pode resolver múltiplas demandas com agilidade, segurança e comodidade, sem precisar enfrentar longos deslocamentos ou filas. O Governo do Pará segue trabalhando para assegurar que todos os paraenses possam exercer plenamente seus direitos”, afirmou Gabriel Perez.

O Pará tem 11 unidades da Estação Cidadania. São seis na Região Metropolitana de Belém (RMB), em Belém e Ananindeua, e outros cinco nos municípios de Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

Do total de 275.715 atendimentos, 177.095 foram feitos na Região Metropolitana de Belém (RBM), nas unidades São Brás, Icoaraci, Grão Pará, Pátio Belém e Ananindeua, e 98.620, com as unidades de Itaituba, Marabá, Parauapebas, Santarém e Tucuruí.

As unidades com os maiores percentuais de atendimento são a Estação Cidadania Ananindeua, com 67.878; Estação Cidadania Pátio Belém, com 54.996; Estação Cidadania Marabá, com 32.472; e a Estação Cidadania Santarém, com 25.415.

A estudante Letícia Santos destaca o fato da Estação reunir vários órgãos no mesmo lugar, otimiza o tempo das pessoas. “Eu consegui resolver duas coisas no mesmo local só: tirar a segunda via do RG e renovar o meu plano do Iasep como dependente. Não perdi tempo, se eu fosse em outros lugares eu demoraria um ou dois dias para resolver tudo, então essa praticidade é ótima. Além de ter sido muito bem atendida, do começo ao fim, a pessoa que me atendeu foi super rápida e ágil, eu gostei bastante”, disse a estudante.

Órgãos presentes nas Estações Cidadania

Alguns dos parceiros da Estação Cidadania são: Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará (Seaster), Polícia Civil (PC), Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE), Banpará, Junta Comercial do Estado do Pará (Jucepa), Receita Federal, Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep), entre outros órgãos municipais, estaduais e federais.

Entre os parceiros mais procurados pela população estão o Detran, com 62.410 atendimentos; Polícia Civil, com 38.439 atendimentos; Banpará, com 24.282 atendimentos; e Seaster, com 21.723 atendimentos.

“Cada uma das 10 unidades em funcionamento foi pensada para oferecer mais comodidade à população, com uma estrutura moderna, climatizada e sinalização clara. Vale ressaltar, alguns órgãos parceiros trabalham com atendimento por agendamento, como é o caso da Polícia Civil, o que ajuda a reduzir filas e o tempo de espera”, explicou Kleber Lara, Coordenador Geral das Estações Cidadania.

Serviços

Nas Estações Cidadania a população tem acesso a serviços como: emissão de carteira de identidade (RG); consulta de restituição de IRPF; recepção e análise de processos; atendimento CNH (1ª habilitação, mudança de categoria, mudança de jurisdição, legislação, biometria e renovação); retirada de documento CRV, CRLV e digital; seguro desemprego; emissão de carteira de trabalho digital; consulta processual; orientação e proteção aos direitos do consumidor, análise da vulnerabilidade socioeconômica, serviços bancários, entre outros.

O aposentado, João Guilherme Pereira, contou sobre suas experiências durante seus atendimentos na Estação Cidadania. “Especificamente hoje, eu vim no Detran, dar entrada em um processo de venda de um veículo, mas eu já tive oportunidade de utilizar outros serviços aqui da Estação Cidadania, como a Carteira de Identidade, minha e da minha mãe, e também vim me informar sobre uma situação com o RG de outra pessoa, mas a Polícia Civil conseguiu me orientar adequadamente. A Estação realmente tem uma estrutura boa, você é bem atendido e fica bem acomodado”, relatou João.

Melhorias

Atualmente as unidades do Guamá, Icoaraci e Santarém passam por obras de modernização em suas estruturas. O objetivo é proporcionar mais qualidade na prestação de serviços à população.

Rosemary da Silva, autônoma, contou sobre a importância das obras de modernização na Estação Cidadania de Icoaraci. “A Estação Cidadania de Icoaraci é de suma importância, pois evita de irmos até o centro, principalmente em relação ao transporte. Moro no Tenoné e somos do distrito de Icoaraci, então é mais viável vir até aqui. Esta obra é necessária porque são várias pessoas que usam esse espaço, então a ampliação do espaço vai garantir mais conforto para a população que frequenta a Estação. Já achei um espaço confortável e acolhedor agora, pois além de não ter muita gente, o atendimento é bem rápido”, externou Rosemary.

O Governo do Pará reafirma seu compromisso com o bem-estar da população, fortalecendo e ampliando as Estações Cidadania para garantir um atendimento público cada vez mais eficiente, humano e acessível.

Localização das unidades da Estação Cidadania

Estação Cidadania Shopping Pátio Belém – Tv. Padre Eutíquio, 1078 – Batista Campos, Belém.

Estação Cidadania São Brás – Av. Gov. José Malcher, s/n – São Brás, Belém.

Estação Cidadania Shopping Grão-Pará – Av. Centenário, 1052 – Térreo – Val-de-Cans, Belém.

Estação Cidadania Icoaraci – Av. Dr. Lopo de Castro, 78 – Cruzeiro, Belém.

Estação Cidadania Shopping Metrópole Ananindeua – Rod. BR-316, Km 4, 4.500 – Coqueiro, Ananindeua.

Estação Cidadania Marabá Shopping Partage – Rod. Transamazônica, 68.507 – Quadra 15, lote 10 – Nova Marabá, Marabá.

Estação Cidadania Santarém – Terminal Hidroviário de Santarém – R. Araguarina, s/n, Prainha, Santarém.

Estação Cidadania Parauapebas Shopping Karajás – R. Marcos Freire, 61 – Primavera, Parauapebas.

Estação Cidadania Itaituba – R. Bruno Juarez Corrêa, s/n – Bela Vista, Itaituba.

Estação Cidadania Tucuruí – R. Lauro Sodré, 675 – Bela Vista, Tucuruí.

