Estado apresenta o programa ‘Pará sem Fogo’ em Fórum Paraense sobre clima

(Foto: Reprodução) – O zoneamento de áreas prioritárias para prevenção e combate a incêndios, a atuação de brigadas florestais e aquisição de equipamentos estão entre as iniciativas

Estratégico para a prevenção e para o combate a incêndios florestais no Estado, o programa estadual ‘Pará sem Fogo’, lançado na última quinta-feira (5), no Dia Mundial do Meio Ambiente, foi apresentado nesta quarta (11), durante o Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climáticas (FPMAC), que ocorre no Centro de Treinamento e Formação Ambiental da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas), no bairro do Marco, em Belém.

O titular da Semas, Raul Protázio Romão, destaca que a criação do novo programa vem da necessidade do Estado de mudar a abordagem em relação ao enfrentamento aos incêndios florestais. A partir dos monitoramentos de cenários, a Semas identificou que as florestas estão cada vez mais inflamáveis e criou novas estratégias de atuação.

“Faremos um zoneamento prioritário e, a partir disso, a definição das regiões onde concentraremos a nossa atuação. Vamos construir também uma estrutura de brigadistas para que façam o combate in loco, de forma mais rápida e eficiente, além de garantir todo o equipamento necessário em combate ao desmatamento, em parceria com o setor privado e com uma rede de órgãos estaduais”, explica o secretário.

Participante do Fórum, o engenheiro florestal Bruno Ferreira – CEO da Ecosmart Group, startup criada com o apoio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Educação Superior, Profissional e Tecnológica do Pará (Sectet), afirma que o evento é uma aproximação das soluções, no qual, a sociedade, de modo geral, pode ver, de fato, as ações estaduais implementadas para avançar junto aos desafios ambientais.

“Tecnicamente, considero que o ‘Pará sem Fogo’ tem uma viabilidade excelente e extremamente interessante. Podemos ver o engajamento forte do Governo do Estado nessa solução, que perdura historicamente, com o incremento de tecnologias e inovações”, ressalta o participante.

O titular da Semas pontua que o programa vai criar um Centro Integrado Multiagências de Combate aos Incêndios Florestais, que traz ações da secretaria integradas ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca (Sedap), à Secretaria de Estado dos Povos Indígenas do Pará (Sepi) e ao Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará (Ideflor-Bio), para que atuem em um centro de comando único.

Fórum – A Semas promove até esta quarta-feira (11), a 7ª Edição do Fórum Paraense de Mudanças e Adaptação Climáticas, com o debate de políticas de clima e meio ambiente no Estado, com destaque para a bioeconomia. Com participação gratuita, mais de 200 pessoas participaram do evento, que iniciou na terça (10).

A participante Kassia Lopes, diretora do Departamento de Gestão Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente de São Domingos do Capim, afirma que os integrantes do evento se tornam agentes multiplicadores de conhecimento. “Somos vozes ativas nos nossos municípios e poder ter acesso a essas informações é fundamental para melhorar, cada vez mais, nosso trabalho. Estamos há dois dias entendendo dados, cenários e pensando sobre ações que implementaremos na nossa região”, conclui.

Entre os destaques do evento, está a participação do Secretário Nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente (MMA), Aloísio Melo, que apresentará as Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) do Brasil para a COP30; além da participação de Brenda Maradei, do Comitê COP30 do Pará, que atualiza o público sobre o andamento da organização da Conferência em Belém.

A bioeconomia teve espaço garantido na programação, com a participação de Camille Bemerguy, secretária adjunta de Bioeconomia da Semas, com a apresentação da Plataforma de Monitoramento do Plano Estadual de Bioeconomia e o Parque de Bioeconomia e Inovação da Amazônia, iniciativas de fortalecimento de uma economia sustentável e inclusiva na região.

Fonte: Mateus Souza – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/06/2025/15:57:55

