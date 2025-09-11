Estado do Pará deve ganhar mais cinco campi do IFPA

O ministro Camilo Santana participou da entrega de certificados para turmas formadas pelo Pronatec | (Mauro Ângelo / Diário do Pará

Titular do MEC assinou ontem a Ordem de Serviço para construção de um campus em Alenquer, obra que está orçada em R$ 25 milhões.

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), visitou ontem, 10, o campus do Instituto Federal do Pará (IFPA), no Marco, em Belém. No local, participou da entrega de certificados de conclusão de curso para turmas de Aquicultura do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego.

Na agenda, o ministro também assinou a Ordem de Serviço, ao lado da reitora da instituição, Ana Paula Palheta, para a construção do novo campus do IFPA em Alenquer. A obra vai contar com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e está orçada em R$ 25 milhões.

NOVOS CAMPI

O Governo Federal promete construir cinco novos campi do IFPA no Estado nesta gestão – além de Alenquer, as obras serão em Barcarena, Redenção, Tailândia e Viseu. Ao todo, o volume de investimentos chega a R$ 125 milhões no Pará, R$ 2,5 bilhões no país inteiro e 102 novos campi de institutos federais entregues.

“Com esses cinco campi novos, vamos atingir 122 municípios do Pará, restando pouco mais de 20 para podermos alcançar todos. O Instituto Federal, além de garantir formação técnica, também garante graduação, realiza pesquisa e oferece pós-graduação. Então, são campi que transformam a própria realidade dos municípios onde se instalam”, diz Santana.

HOMENAGEM

Durante o evento, o ministro homenageou o aluno mais velho do Pronatec neste ano, o aposentado José Barros, de 82 anos. “Eu tenho um terreno em Outeiro, crio alguns bichos, então o curso de Aquicultura foi muito importante para entender como investir da maneira correta na produção”, explica Barros.

“O seu José, em 82 anos, dizer que foi a primeira vez que recebeu um diploma nas mãos mostra a dívida que o Estado brasileiro tem com a população, quanto ainda precisamos fazer muito pelas pessoas. E a importância da educação. Educação é uma forma de transformar vidas. E o Instituto Federal é isso”, afirmou Camilo Santana.

Marcilene Souza, 42, já era formada em Pedagogia e agora concluiu o curso de Aquicultura pelo Pronatec em Bragança. Ela conta que, com a certificação, vai buscar financiamento para criar peixes no terreno em que mora. “Eu sou da zona rural, então um curso desses ajuda muito. E a estrutura que o IFPA nos deu foi muito boa, porque uma das preocupações era a distância entre a zona rural, onde nós moramos, e o centro. Mas o nosso reitor, professor Abel, nos garantiu o transporte e todo o cuidado necessário”, relata.

Fonte: Diário do Pará/Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2025/09:53:31

