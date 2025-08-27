‘Estado do Pará é um lixo’: fala de vereador de Joinville sobre migrantes gera indignação

‘Estado do Pará é um lixo’: fala de vereador gera indignação em Joinville‘Estado do Pará é um lixo’: fala de vereador gera indignação em Joinville – Foto: Divulgação/Mauro Schlickman/CVJ/ND

Mateus Batista citou migração como “problema” durante debate na Câmara de Joinville e políticos reagiram, alertando para preconceito

Durante debate sobre migração na Câmara de Joinville, na segunda-feira (25), o vereador Mateus Batista (União Brasil) se referiu ao estado do Pará como “um lixo” ao comentar o aumento de pessoas vindas de outras regiões. A fala foi criticada por parlamentares e internautas, que a classificaram como preconceituosa.

A vereadora Vanessa da Rosa (PT) reagiu de imediato, classificando a fala como “criminosa” e “vergonhosa para o parlamento”. “Além de dados e informações erradas, ele reforça que o estado do Pará é um lixo e a migração é um problema para Joinville. Nossa cidade é feita de migrantes e imigrantes e sempre acolheu e irá acolher todos e todas que venham pra cá”, afirmou em suas redes sociais.

O vereador Pablo Farah (MDB), de Belém do Pará, também publicou um vídeo em resposta às declarações de Mateus Batista: “Vai cuidar da saúde pública, vai cuidar da segurança, que eu acho que tu nunca foi defender na rua mesmo, os guardas municipais usando essa bandeira. Tu és preconceituoso, sim, tu és racista e xenofóbico”.

Essa não é a primeira vez que o vereador se envolve em polêmicas envolvendo discursos sobre migração. Recentemente, ele afirmou que “Santa Catarina pode virar um grande favelão” caso o fluxo migratório de pessoas do Norte e Nordeste não seja “controlado”.

Como é a migração de Jonville

Os dados do Censo 2022 do IBGE apontam que Joinville, maior cidade de Santa Catarina, tem 29,9% da população composta por pessoas nascidas fora do estado, cerca de 185 mil moradores. Os principais estados de origem são Paraná (11,7%), São Paulo (4,0%) e Rio Grande do Sul (3,2%). O Pará aparece com 2,0% do total.

O dado sobre os migrantes do Pará, embora tenha crescido proporcionalmente em relação a 2010, continua representando uma fatia pequena do total. Em números absolutos, são cerca de 12,1 mil paraenses entre os mais de 616 mil habitantes de Joinville.

Fonte: ndmais e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/08/2025/16:22:25

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...