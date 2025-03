Estado do Pará expande projeto de reflorestamento na APA Triunfo do Xingu

Em 2024, durante a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, o governador apresentou o primeiro edital de concessão para restauração no Brasil

O Governo do Pará anunciou a concessão de novas áreas para reflorestamento na APA Triunfo do Xingu, uma região severamente afetada pelo desmatamento ilegal na Amazônia. A área total de aproximadamente 30 mil hectares será dedicada à restauração com espécies nativas como parte do Plano de Recuperação da Vegetação Nativa (PRVN).

“Estamos avançando com as concessões para restauração, pois acreditamos que, além de preservar, é essencial recuperar as áreas degradadas. A concessão é a melhor estratégia para isso, pois garante benefícios ambientais e impulsiona a economia local, gerando empregos, renda e oportunidades para os moradores da APA Triunfo do Xingu, que nunca havia sido priorizada dessa forma”, afirmou o governador Helder Barbalho.

Processo de licitação

Em 2024, durante a Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas (COP 29), em Baku, no Azerbaijão, o governador apresentou o primeiro edital de concessão para restauração no Brasil, que abrange mais de 10 mil hectares. O processo de licitação para a escolha da empresa responsável segue em andamento. No próximo dia 28 de março, em São Paulo, o resultado deve ser divulgado.

“Com a inclusão de uma nova área para concessão de restauração, o Estado reforça sua posição de liderança em soluções ambientais para a conservação da Amazônia. No caso da primeira concessão já lançada, além dos benefícios socioambientais, serão investidos R$ 258 milhões na instalação e operação, com uma receita total estimada em R$ 869 milhões. Com essa nova área, ampliamos nossa atuação e os impactos positivos para a população”, destacou Raul Protazio Romão, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará.

Qualidade de vida

Além das iniciativas econômicas, o governo também busca promover melhorias na vida dos moradores locais. Para isso, foi elaborado um plano com ações de diversos setores para a regularização fundiária e ambiental. Além disso, há foco em áreas como segurança, saúde, educação e infraestrutura, para garantir um desenvolvimento sustentável.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/03/2025/12:15:10

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...