Estado do Pará inicia programação da Semana dos Povos Indígenas

Evento reunirá indígenas de diferentes etnias do estado | (Divulgação/SEPI

Programação é gratuita e aberta ao público durante toda a semana, no Hangar

Com a proposta de promover o reconhecimento das lutas dos povos originários e reforçar a importância da preservação do meio ambiente e das Terras Indígenas, a Secretaria de Estado dos Povos Indígenas (Sepi) vai realizar a programação da Semana dos Povos Indígenas.

O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de abril, e terá como tema “Aldeando a COP 30”. A programação será no Hangar, em Belém. A programação, totalmente gratuita e aberta ao público, tem início sempre às 9h.

O evento reunirá cerca de 400 indígenas de diferentes etnias do estado em um espaço de celebração, troca de saberes e valorização da cultura ancestral.

Reflorestar Mentes

Para a secretária Puyr Tembé, titular da Sepi, o evento é mais do que uma celebração — é uma oportunidade de reflexão e conscientização.

“O Pará é território indígena e faz parte das nossas identidades e ancestralidades. Estamos em um ano de COP 30, que será realizada dentro da terra e os povos indígenas precisam ser ouvidos. Devemos garantir a nossa participação nos debates, para mostrar a importância nesse processo de construção de políticas públicas, de estarmos no centro dessas decisões e de mostrar a importância da demarcação dos nossos territórios como ponto principal no combate à crise climática. Durante a Semana, vamos mostrar a importância de reflorestar as mentes das pessoas para que entendam essa urgência climática”, destaca a secretária.

Cidadania, Cultura e Diversidade

Nesta segunda edição, o evento amplia suas ações com atividades voltadas para o fortalecimento de direitos fundamentais e sociais, promoção da diversidade cultural e geração de renda através da venda de produtos indígenas.

A programação inclui serviços de cidadania e saúde, emissão de documentos, atendimentos jurídicos e ações de assistência social. Também será promovido o Seminário de Educação Escolar Indígena, além de debates sobre temas como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI) e as Caravanas Rumo à COP 30.

A programação contará ainda com um seminário dedicado à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30).

“Nós já estamos fazendo um trabalho de informação, esclarecimento e qualificação de lideranças indígenas sobre o que é a COP, através das Caravanas, projeto da Sepi. Queremos garantir a participação deles”, afirma Puyr Tembé.

Entre os destaques, o evento contará com a presença da ministra Sônia Guajajara e da secretária nacional de Gestão Ambiental e Territorial, Ceiça Pitaguary, ambas do Ministério dos Povos Indígenas (MPI).

Programação

14/04 – SEGUNDA-FEIRA – AUDITÓRIO SALÃO B

08h30 Credenciamento e acolhimento

9h – 17h – Abertura da II Feira da Arte Indígena

9h – 17h – Seminário da Educação Indígena: Construção da Política Estadual da Educação Indígena do Estado do Pará:

Apresentação das Consultas já realizadas

Cronograma das próximas consultas

Encerramento e considerações finais

14h – 18h – Workshop de Produção de Conteúdo Mobile

9h – 17h – Ação de Cidadania: Atendimentos, serviços e entregas sociais aos povos indígenas – Estacionamento do Hangar

Emissão de 2ª via de CPF;

Encaminhamento para emissão de 2ª via de Certidão de Nascimento, Casamento e Óbito;

Emissão de 2ª via de Título de Eleitor;

Emissão de Carteira de Trabalho Digital;

Senha para o site GOV.BR;

Foto 3×4;

Atendimento jurídico; (Divórcio consensual; pensão alimentícia; registro de óbito e nascimento fora do prazo; retificação; reconhecimento de paternidade; consulta de processo e orientação jurídica)

Ação OAB: Atendimento sobre microempreendedorismo MEI

15/04 – TERÇA-FEIRA – AUDITÓRIO SALÃO B

9h – 17h – II Feira da Arte Indígena

9h30 – 10h30 – Palestra: Vitimização de meninas e mulheres venezuelanas indígenas da etnia Warao

11h – 12h – Ancestralidade e Produção Cultural dos Povos Indígenas (por Ursula Vidal)

14h – 18h – Tudo sobre a PNGATI: Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas

18h – 19h – Lançamento do Documentário “Pará é Território Indígena”

19h – Mostra da Beleza Indígena Ancestral

20h – Show com atração regional

16/04 – QUARTA-FEIRA AUDITÓRIO SALÃO B

9h – 17h – II Feira de Arte Indígena

9h – 17h – Ação de Cidadania: Atendimentos médicos e serviços estéticos – Estacionamento do Hangar

9h30 – Mesa de Abertura Seminário COP 30

10h – Apresentação COP 30

11h – Perguntas e Respostas

14h – Apresentação Espaços COP e Delegação

15h – Perguntas e Respostas

16h – Considerações Finais

16h30 – Ação do Detran | Passaportes CNH Pai d’égua

19h – 21h – Show dos Encantados.

Fonte: Rafael Miyake – Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/04/2025/17:24:54

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...