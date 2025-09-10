Estado do Pará sedia reuniões de alto nível com Irã e Índia

Helder com o embaixador iraniano Abdollah Nekounam | ( Marcos Santos/Agência Pará)

O governador Helder Barbalho reuniu com os embaixadores desses países e abordou a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico.

O governador Helder Barbalho realizou, ontem (9), reuniões bilaterais estratégicas com representantes diplomáticos da Índia e do Irã. Na pauta dos encontros, foram abordadas questões essenciais para a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico.

Barbalho destacou o papel do Pará na preservação ambiental. “O Pará hoje conta com 75% do seu território de floresta nativa e tem atuado muito fortemente para a redução do desmatamento”, afirmou o governador, enfatizando a relevância do Estado na luta contra as mudanças climáticas.

A discussão também incluiu a realização da COP30, prevista para ocorrer em novembro, no Pará, o que promete trazer visibilidade global à região.

A importância do Estado na agenda ambiental foi reconhecida pelo embaixador do Irã, Abdollah Nekounam, que ressaltou que “se a população mundial quiser ter oxigênio é importante cooperar com esse Estado que faz parte da floresta Amazônia”. O embaixador destacou ainda as transformações que a cidade experimenta para receber o evento da COP30, prevendo um sucesso nas iniciativas que serão apresentadas. Em seguida, Barbalho recebeu o embaixador da Índia, Dinesh Bhatia, com quem discutiu parcerias estratégicas na área do comércio exterior. O governador reafirmou que a biodiversidade local, aliada à inovação tecnológica, pode promover uma nova economia. “A biodiversidade se transforma, a partir da tecnologia de inovação, em uma nova economia”, explicou Barbalho, reforçando a visão de um Pará conectado ao mercado global.

Bhatia, por sua vez, evidenciou a necessidade da Índia por produtos agrícolas para atender à demanda interna. “A Índia já se propôs a ser um parceiro natural, porque precisa de tudo que o Pará produz. Estamos falando de vários tipos de proteína, feijões, lentilhas. A Índia importa principalmente do Canadá e da Austrália, mas muito pouco da América Latina. Esses produtos podem ser exportados”, explicou.

