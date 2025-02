Estado entrega Centro de Treinamento e Formação Ambiental

Governador Helder Barbalho fez a entrega do espaço localizado na travessa Lomas Valentinas, em Belém. | (Mauro Ângelo / Diário do Pará)

Centro é destinado à capacitação de servidores públicos que atuam no setor. O espaço também abriga um núcleo com recursos voltados para a promoção da conciliação ambiental.

O Governo do Pará entregou, ontem (20), o novo Centro de Treinamento e Formação Ambiental do Pará. O prédio, localizado na travessa Lomas Valentinas, bairro do Marco, em Belém, é um moderno complexo construído pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado, destinado à capacitação de servidores públicos que atuam no setor. O espaço também abriga um núcleo com recursos voltados à promoção da conciliação ambiental.

A inauguração contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, além de secretários, gestores de entidades públicas e servidores da Secretaria. A Prefeitura de Belém foi representada pelo vice-prefeito, Cássio Andrade.

“Esses investimentos chegam para que essas estruturas estejam a serviço da qualificação dos nossos profissionais, oferecendo apoio para que eles estejam preparados para o bom exercício das estratégias que envolvem desde o comando, o controle e a fiscalização, até a construção de políticas de desenvolvimento sustentável, geração de empregos verdes e valorização da floresta viva”, destacou o governador.

Helder Barbalho ressaltou que a obra foi realizada com recursos provenientes de multas aplicadas em infrações ambientais, sem a necessidade de aportes do Tesouro Estadual.

“Este espaço, totalmente equipado, também fortalece a assistência técnica rural, em parceria com a Emater, para que aqueles que produzem possam fazê-lo de forma eficiente, com o apoio técnico necessário ao bom uso do solo. Consequentemente, isso contribui para uma produção mais efetiva e intensiva no estado do Pará”, afirmou.

Durante o evento, representantes de povos quilombolas e extrativistas entregaram ao governador os Planos de Consulta Livre, Prévia e Informada (CLPI), um mecanismo oficial que assegura a escuta dos povos tradicionais na construção de políticas públicas.

O documento é referente à construção da política pública que viabilizará a comercialização de créditos de carbono pelo Pará. Essa iniciativa integra o sistema jurisdicional REDD+, voltado à redução das emissões de carbono provenientes do desmatamento e da degradação florestal.

“O diálogo, simbolizado aqui pela entrega dos protocolos de consulta, representa uma diretriz essencial que precisamos seguir. Nós, enquanto gestores responsáveis por entregar políticas públicas à população, devemos manter o diálogo e a atenção voltados aos povos do estado do Pará, que são o nosso público e os principais beneficiários das nossas ações”, afirmou o secretário estadual de Meio Ambiente, Raul Protázio Romão.

