Estado entrega mais de 140 títulos de terra em Santa Isabel do Pará

Durante a entrega da Escola Municipal Antônio Lemos, nesta quarta-feira (12), a vice-governadora do Pará, Hana Gassan, fez também a entrega simbólica de 144 Títulos de Terra aos agricultores de comunidades de Santa Isabel do Pará. A cerimônia, que reuniu moradores locais e autoridades, amplia a regularização fundiária no município e garante segurança jurídica e dignidade as famílias beneficiadas.

“Hoje, entregamos títulos de terra, que também são muito importantes. Foram 144 títulos. Quem recebeu sabe a importância da valorização da sua terra para conseguir crédito e prosperar”, afirmou a vice-governadora Hana.

Na oportunidade, o prefeito de Santana Isabel do Pará, Neneco Tavares, destacou a importância da parceria entre as esferas municipal e estadual para o desenvolvimento social: “Gestão pública não se faz só com tapinha nas costas, se faz com obras e, principalmente, com planejamento, clareza e propósito, tudo com responsabilidade. Tenho certeza que o Estado do Pará hoje é uma referência não só no Brasil, mas no mundo”, destacou.

A entrega dos títulos abrange várias comunidades, incluindo Maguari, Santa Rosa, Tacajos, Vila Dió, Quinta Nova, Mocambo, Piçarreira e Pupunheteua, além de 36 títulos Reurb do bairro Novo Horizonte. Este ato representa uma conquista histórica para os beneficiados, que enfrentavam incertezas sobre a posse de suas terras. Para muitos, como o senhor João Caxias, de 64 anos, esse momento culmina meio século de espera. “Graças a Deus, hoje eu tenho o papel da minha terra. Antes, vivia com receio de invasões. Agora, posso dormir mais tranquilo”, disse ele, visivelmente emocionado.

Francisco Cruz, também da comunidade Santa Rosa e morador há 54 anos, expressou sua alegria com a entrega do título. “Nós precisávamos muito disso, pois facilita nosso acesso a benefícios do governo e nos ajuda a trabalhar melhor a terra”, afirmou. Para ele, o apoio do governo estadual é essencial para que a comunidade possa planejar um futuro mais seguro e produtivo.

A entrega dos títulos de terra traz diversos benefícios diretos para os agricultores. Com a regularização da propriedade, eles poderão acessar programas de financiamento e assistência técnica, essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar. Além disso, a proteção legal garante mais estabilidade para a família, que pode investir em melhorias e ampliar a produção.

Com a oficialização da posse, as famílias se sentem mais seguras para cultivar a terra, promovendo a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais. Muitas delas cultivam produtos essenciais, como mandioca e outros alimentos, que são fundamentais tanto para a subsistência quanto para a economia local. “Nosso trabalho agora terá um rumo certo, e poderei deixar um legado para meu filho”, ressaltou seu João, referindo-se à importância do título para a continuidade da sua atividade agrícola.

