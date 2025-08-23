Estado repassa mais de R$ 700 mil para o transporte escolar em Itaituba (PA)

(Foto: Reprodução) – Após denúncias de pais e alunos de Jardim do Ouro que estudam em Moraes Almeida, entramos em contato com a SEDUC para saber o valor do repasse de recursos do Estado para o município de Itaituba, destinado ao transporte escolar.

Segundo uma fonte da SEDUC, o Estado repassa anualmente 10 parcelas de R$ 72.884,32, totalizando mais de R$ 728.884,00. O montante serve para custear o transporte de alunos que residem em áreas onde o acesso à escola é dificultado.

Essa situação não deveria estar acontecendo se o município estivesse aplicando os recursos corretamente no transporte dos alunos de Jardim do Ouro para Moraes Almeida. O pior é que o município contratou uma empresa, aparentemente apenas no papel, para realizar este transporte, mas utiliza os micro-ônibus do Programa Caminho da Escola, que são destinados a alunos do ensino fundamental.

A empresa contratada existe, na prática, apenas para a emissão da Nota Fiscal, já que o veículo utilizado é o micro-ônibus do Programa Caminho da Escola. Ele atende ao transporte dos alunos do ensino fundamental em Moraes Almeida durante o dia e, à noite, transporta os alunos do ensino médio de Jardim do Ouro para Moraes Almeida.

Enquanto isso, ontem, dia 21, o município entregou dois micro-ônibus escolares para o Distrito Municipal de Moraes Almeida. Vale ressaltar que esses veículos são destinados a alunos do ensino fundamental. Hoje, pela manhã, os ônibus já seguiram para Moraes Almeida.

A administração municipal está prometendo usar estes veículos para o transporte dos alunos de ensino médio de Jardim do Ouro. A preocupação dos pais e alunos é que o ônibus antigo, que vive quebrando, seja o veículo designado para fazer a rota entre Jardim do Ouro e Moraes Almeida. Outra preocupação é a falta de motorista, que também tem sido um grande problema para o transporte escolar.

O compromisso da administração municipal, por meio do vice-prefeito Dirceu Biolchi, é que na sexta-feira (22), o problema seja solucionado, já que durante todo o mês de agosto os alunos de Jardim do Ouro não participaram de nenhuma aula presencial em Moraes Almeida.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/08/2025/09:20:54

