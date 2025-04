Estado vai chamar 1,5 mil aprovados na PM e bombeiros

A vice-governadora Hana Ghassan e o governador Helder Barbalho divulgaram vídeo nas redes sociais | Reprodução

Anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan. Resultado final já foi publicado.

O Governo do Estado vai reforçar ainda mais as forças de segurança pública no Pará. O governador Helder Barbalho, ao lado da vice-governadora Hana Ghassan, anunciou em suas redes sociais na noite de ontem que fará a primeira etapa da convocação para admissão, matrícula e incorporação dos aprovados no maior concurso público já realizado na história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Na última segunda-feira, 31 de março, foi publicado o resultado definitivo dos concursos da PM e CBM.

São 1.585 novos profissionais, sendo 1.100 para a PM (1.000 praças e 100 oficiais) e 485 nos Bombeiros (455 praças e 30 oficiais), que começam a formação já no mês de junho, para em seguida reforçar ainda mais a Segurança Pública em todo o Estado. O Diário Oficial do Estado de hoje traz a publicação com os nomes dos convocados para a admissão aos quadros das duas corporações.

“Vamos reforçar ainda mais as forças de Segurança do Pará. Estou aqui ao lado da nossa vice, Hana, para dar essa importante notícia, que é a primeira etapa de convocação do maior concurso público já realizado na história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os policiais vão entrar para compor o nosso time, para proteger a nossa gente, para fortalecer a nossa tropa”, anunciou o governador.

O concurso da PMPA foi lançado em setembro de 2023, para os cargos de oficial e praça. As provas foram realizadas em dezembro daquele mesmo ano. Já o concurso do CBMPA foi lançado em outubro de 2023, para os cargos de oficial e praça. As provas foram realizadas em janeiro de 2024.

O anúncio representa mais um avanço na renovação e ampliação do efetivo das forças de segurança pública do Estado. Segundo o comunicado, serão convocados 1.585 candidatos aprovados no total, fortalecendo o compromisso do governo com a segurança da população paraense.

Em 2020 e 2022, o Governo do Pará realizou concursos da PM e CBM, respectivamente, nomeando mais de 3.500 militares. A ampliação do efetivo visa fortalecer o combate à criminalidade e melhorar o atendimento de ocorrências em todo o Estado.

Fonte: Luiz Flávio / DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/04/2025/08:02:18

