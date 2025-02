“Estavam com Moraes na mira para atirar”, diz agente da PF em áudio

Wladimir Soares, policial que integrava segurança de Lula, está preso por vazar informações em plano de assassinato – (Foto:Reprodução).

De acordo com o áudio obtido pela PF, o policial dá detalhes do armamento que seria utilizado para assassinar o ministro do STF Alexandre de Moraes

A PF (Polícia Federal) encontrou uma mensagem do agente Wladimir Soares em que ele faz menção ao plano de assassinar o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. O planejamento era parte da trama golpista levada a cabo depois da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

No áudio, o policial federal diz a colegas que “estavam com Moraes na mira para atirar“. O conteúdo da gravação, revelado pela CNN, ainda está sob sigilo da Justiça.

Ainda de acordo com a emissora, Soares diz nas mensagens qual o tipo de armamento seria usado no plano de execução.

Soares, que integrava a equipe de segurança de Lula durante a transição de governo, está preso desde 19 de novembro de 2024. Ele foi acusado de repassar informações confidenciais sobre a estrutura da equipe encarregada a proteger o presidente eleito a pessoas próximas a Jair Bolsonaro (PL).

A prisão foi deferida pelo STF depois de analisar o material que estava em posse do ex-assessor do gabinete da presidência de Bolsonaro Sérgio Rocha Cordeiro, capitão da reserva com quem Soares mantinha contato direto.

Segundo investigações da PF, a ação de Soares faria parte do planejamento operacional do golpe denominado “Punhal Verde Amarelo“.

O plano previa o assassinato do presidente Lula; do seu vice, Geraldo Alckmin (PSB), e do ministro Alexandre de Moraes.

No documento do “Punhal Verde Amarelo” obtido pela PF, havia detalhamento do plano para sequestrar e matar Moraes. Em um dos tópicos, “Demandas de Rec Op (levantamentos)”, o texto indica, por exemplo, as diligências necessárias e já em andamento para identificar o aparato de segurança pessoal (equipamentos de segurança, armamentos, veículos blindados, itinerários e horários) do ministro.

O agente da PF é também um dos 34 denunciados pela PGR (Procuradoria Geral da República) no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado.

Fonte:PODER360 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/02/2025/08:21:13

